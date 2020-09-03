أفضل وضعيات نوم الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - توصلت دراسة كندية حديثة إلى ان نوم الحامل على ظهرها في الثلث الأخير من الحمل يشكل خطورة على الجنين، ولذلك تتساءل الحامل عن أفضل وضعية للنوم خلال شهور الحمل المختلفة، وأهمية النوم الصحي للحامل، وعن ذلك يجيب الدكتور ربعي زايدة، إستشاري النساء والولادة على النحو الآتي. وضعية النوم الخطرة للحامل النوم على الظهر يهدد الجنين توصل باحثون من جامعة "مانشيستر" أن صحة وحياة المولود، تتعلق مباشرة بوضعية نوم الأم الحامل قبل الولادة.

وجد العلماء بعد دراسة على أكثر من ألف امرأة، أن 291 حالة ولادة جنين ميت، تعود لأمهات كن ينمن على ظهورهن في فترات الحمل الأخيرة.

ويؤكد العلماء أن النوم المستمر على الظهر يؤثر على إمدادات الدم إلى الجنين، في حين أن النوم على الجانب لا يهدد عملياً صحة المولود في المستقبل

يؤكد الباحثون أن خطر موت الجنين يتضاعف مرتين بالنسبة للأمهات اللواتي ينمن على ظهورهن، كما أن هذا الخطر يزداد في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

وأضاف الباحثون أن النوم على الظهر يسبب ضيقًا في التنفس وانخفاضاً في ضغط الدم والضغط الشديد على الجهاز الهضمي، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل. أفضل وضعية لنوم الحامل ضعي وسائد خلف ظهرك في الثلث الأول من الحمل يمكن للحامل أن تنام في الوضعية التي تراها مريحة لها، فصغر حجم الجنين لا يسبب لها أي مشكلة أو عائق، كما أن لا خطر يهدد الجنين.

ولكن دراسة كندية أكدت على أن نوم الحامل على أحد جانبيها هو أحد أفضل الأوضاع للنوم خلال الحمل.

لكي تستمري في النوم على جانبك يمكنك أن تضعي وسائد خلف ظهرك لكي تشعري بالراحة.

ويمكن للزوج مساعدة زوجته الحامل بأن يضع الوسائد خلف ظهرها برطيقة مريحة.

ويجب أن تتجنب النوم على البطن في الثلث الأول من الحمل مهما كان بطنها صغيراً.

يفضل عدم النوم مع رفع القدمين، رغم أن الكثير من السيدات الحوامل يفضلن هذه الوضعية ويجدن فيها الراحة، إلا أن دراسات حديثة أثبتت أن رفع القدمين أثناء الحمل تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل، وكذلك تؤدي لولادة جنين بوزن أقل من المعتاد.

وضعية النوم مع رفع القدمين على وسادة أو حافة السرير تزيد من مشاعر القلق والتوتر النفسي عند الحوامل.

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