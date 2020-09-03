ما المكتب والكرسي الذي يحتاجه الطفل طالب الصف الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - يعتبر مكتب الأطفال في مرحلة الصف الأول، هو الجزء المهم في حياتهم الدراسية، وعادة ما يفخرون بشكل طفولي غير مصدقين بأن لديهم مكتبهم الأول. وليس من المبالغة أن نقول: "إنه يمثل علامة فارقة أخرى في تطوير كل تلميذ"،لذلك يجب على الآباء التخطيط لاختيار مكتب ابنهم الأول، والأخذ بعين الاعتبار أن الطفل ينمو في المتوسط حوالي سبعة سنتيمترات في السنة.



يتفق الأطباء وعلماء النفس أيضًا على أن الجلوس بلا حراك لفترة طويلة أمر غير صحي. حيث يُنصح بتغيير وضع الجلوس بانتظام: يجب أن يجلس الأطفال في بعض الأحيان في وضع مستقيم، وأحيانًا يميلون للخلف وأحيانًا ينحنون للأمام. هذا الجلوس الديناميكي يعزز التركيز ويساعدهم أكثر على الاسترخاء. لذلك تم وضع شروط لاختيار هذا المكتب. نسلط الضوء عليها في موسم العودة إلى المدارس، ينصحنا بها مهندس الديكور فيراس غالول.

1 – مسافة تفصل بين الطفل وشاشة الكمبيوتر

مسافة تفصل بين الطفل وشاشة الكمبيوتر

عادة ما يكون الأثاث الصلب غير صحي ويؤدي إلى تقلصات وصداع. لذلك يجب اختيار الطاولة التي يسهل إمالة سطحها؛ لتجنب التوترات ومشاكل الظهر اللاحقة. فكروا في المسافة التي تفصل أطفالك عن شاشة الكمبيوتر، وموضع معصمهم أثناء الكتابة، والوضعية التي سيتخذونها عندما يجلسون على كرسيهم.

2 - مكاتب قابلة للتعديل

مكاتب قابلة للتعديل

من المهم أيضًا أن تكون الطاولة قابلة لضبط ارتفاعها وفقًا لارتفاع الطفل. فهذا النوع يمكن أن ينمومع الطفل حيث يمكن استخدامها لسنوات عديدة قادمة.كما أن هذا يخفف العبء المالي على الوالدين.

فالمكاتب القابلة للتعديل تبدأ من ارتفاع. 50 سم إلى 80 سم لتكون قادرة على توفير مكان عمل مثالي لجميع الفئات العمرية وأحجام الجسم.لذا يجب التأكد من أن كل الأثاث يناسب جسم الطفل وأنه آمن، وخالٍ من الزوايا والحواف الحادة.

3 - إمكانية غلق الأدراج بإحكام

أماكن للتخزين

يجب التأكد من إمكانية غلق الأدراج بسهولة وبهدوء حتى بعد فتحها 10000 مرة ومعرفة مقدار الوزن الذي يمكن أن يتحمله سطح الطاولة؟ سواء كانت ثابتة، أويمكن تحريكها بعجلات.

4 - علامة الجودة

علامة الجودة

يجب ألا يحتوي مكتب الأطفال على مواد ضارة يتم إطلاقها في هواء الغرفة، مثل الفورمالديهايد. وعلى الآباء البحث عن علامة CE ومواصفات ISO.

حيث يتم تحديد ذلك من قبل الشركة المصنعة بختم الجودة وطريقة الاختبار.

5 - استخدام الأسطح المائلة

استخدام الأسطح المائلة

يجب أن يكون لكل مكتب سطح طاولة في وضع مائل؛ لأن الرأس يميل تدريجيًا نحو سطح الطاولة، عند القراءة والكتابة، وينتج عن هذا "وضعية متأرجحة" يكون فيها الرأس منحنيًا بقوة للأمام. ويمكن أن يسبب هذا توترًا مزعجًا على المدى الطويل. لذلك من الأفضل أن يكون سطح الطاولة قابلاً للإمالة على النحو الأمثل حتى 20 درجة.

6 - تناسب هوايات الأطفال

تناسب هوايات الأطفال

بالنسبة للمبتدئين في المدرسة، من المهم أن يكون لديهم مكتب يمكنهم من خلاله رؤية كل شيء والعثور عليه في متناول اليد، وهم بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية، لتتناسب مع هواياتهم.

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7 - حامل لوضع الحقيبة المدرسية

حامل لوضع الحقيبة المدرسية

عادة ما يتم إرفاق حامل حقيبة على مكتب الأطفال بالجانب، حيث يمكن وضع الحقيبة المدرسية. بحيث تكون فتحة الحقيبة ظاهرة، ليسهل وضع الأشياء فيها. وتناولها منها.

8 - الاستعانة بالركائز المتنقلة

الاستعانة بالركائز المتنقلة

إذا كانت مساحة التخزين والأدراج غير كافية، فيمكن الاستعانة بالركائز المتنقلة والتي تحتوي على بضعة أدراج إضافية على عجلات يمكن دفعها بجوار المكتب أو تحته. كما يمكن للحاوية المتنقلة، التمركز في أي مكان في الغرفة، لتكون بمثابة مقعد إضافي مع وسادة.

9 - تنظيم فوضى الكابلات

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الانتباه إلى مجرى كابل الإنارة في الجزء الخلفي من المكتب لتخزين التشابك؛ لتجنب مخاطر التعثر. ولا ينبغي الاستهانة بتنظيم فوضى الكابلات. حيث تعتبر المكاتب المزودة بقنوات كبلية لاستيعاب جميع الكابلات وأجهزة الشحن، أكثر أماناً. وإذا كان الطفل يمينًا، يجب أن يأتي الضوء من اليسار، وإذا كان الطفل أعسرَ، فيجب أن يأتي الضوء من اليمين لتجنب الظل المزعج.

لا ينصح بإضاءة السقف في غرفة الأطفال، حيث يمكن أن تتداخل الظلال غير المرغوب فيها مع الكتابة، ضعي مصباح إنارةقابلًا للتحرك حيث يمكن توجيه الضوء إلى الموضع المطلوب حتى عند تغيير وضع الجلوس.

10 - التأكد من ارتفاع الكرسي

التأكد من ارتفاع الكرسي

يجب على الآباء التأكد من أن الطفل لا يرفع كتفيه أثناء العمل. إذا كان هذا هو الحال، فإن الكرسي منخفض جدًا وارتفاع المكتب مرتفع جدًا. عند العمل بجهاز كمبيوتر، تأكدي من وجود رف للوحة المفاتيح وأن الطفل ينظر مباشرة إلى الشاشة.

11 - ملصقات كرتونية قد يضعها الطفل على مكتبه

ملصقات كرتونية

التأكد من مراعاة اختيار المكتب لذوق واهتمامات الطفل؛ فقد يرغب في تخصيص مكان لوضع ملصقات ورسومات شخصياته السينمائية. المفضلة، فهذا يشعره بالسعادة التي تشجعه أكثر على الدراسة.

12 – لا تجعل المكتب مزدحماً

لا تجعل المكتب مزدحماً

تذكروا أن المكتب للأطفال، وليس للعمل، فليس هناك حاجة إلى أشياء مملة مثل الدباسات (التي قد تشكل خطراً) إذا كان أطفالك صغارًا حقًا. نتذكر أيضًا تشجيع استخدام هذه المساحة كـ"منطقة مكتب" وتجنب ملئها بالألعاب. يجب أن تكون منطقة مكتب الأطفال مكانًا للدراسة السعيدة، ولن يساعد حشوها المليء بالألعاب في ذلك. التأكد من خلوه من الفوضى وسهل الاستخدام.