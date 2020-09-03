الشامات الحمراء ليست آمنة ..تعرف إلى مخاطرها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

يعدّ الجلد من المؤشرات المهمة على صحة الجسم، وطبيعة الأمراض التي قد تُصيبه، كظهور البقع الزرقاء التي قد تدل على التعرض للكدمات والإصابات، أو انخفاض نسبة الفيتامينات في الجسم، أو انفجار الشعيرات الدموية تحت الجلد، كما قد تظهر علامات أُخرى يتجاهلها بعض الأشخاص، وهي الشامات الحمراء على الجلد التي تظهر غالباً في أماكن الصدر، والظهر، والوجه، والذراعين، وقد يُصاحبها الشعور بأوجاع شديدة في العظام والمفاصل.

وفقًا للأخصائية، عندما يتغير حجم الشامة أو لونها، من الضروري استشارة أخصائي.

قالت الطبيبة تاتيانا شابوفالينكو إن معظم البالغين لديهم شامات حمراء – أورام وعائية – وهي آمنة، لكن يجب اتخاذ الاحتياطات.

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وأوضحت الأخصائيت أن هذا النوع من الشامات أورام حميدة تظهر نتيجة التغيرات في الأوعية الدموية.

وقالت شابوفالينكو في تعليق على موقع aif.ru: “مع الأورام الوعائية ، من الأفضل عدم أخذ حمام شمس وتغطيتها من الشمس بالملابس، حتى لا تتحول إلى ورم خبيث”.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت الطبيبة من أنه إذا تغير حجم الشامة الحمراء أو لونها، فمن الضروري استشارة الطبيب

ويتم تحديد طبيعة العلاج لظهور الشامات الحمراء على الجلد بتحديد السبب المؤدي إلى ظهورها بعد إجراء الفحوصات الطبية التي يطلبها الطبيب، والأدوية التي يتم وصفها من قِبله أيضاً، ولا يجب في هذا الإطار أخذ المُضادات الحيوية لعلاج تلك الشامات، أو اللجوء للطب الشعبي دون وجود أُسس ومرجعيات طبية واضحة، كبعض الزيوت التي يتم دهنها على منطقة الشامات.