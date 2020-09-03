شركتا “سانوفي” و”غلاكسو” تختبران لقاح بروتيني لعلاج كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من ضحاياه ، حيث أظهر أحدث إحصاء عن إصابة أكثر من 26 مليونا على مستوى العالم كما توفي 861 ألفا و770 جراء الفيروس .

بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية غلاكسو سميثكلاين تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19 في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك اليوم إنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها سانوفي في إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمي، وتكنولوجيا خاصة بشركة غلاكسو سميثكلاين.

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وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفا وعطلت النشاط الاقتصادي.

وقالت سانوفي وجلاكسو إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر كانون الأول 2020 .

ويتم حاليا اختبار أكثر من 30 لقاحا محتملا على البشر في جميع أنحاء العالم على أمل إنهاء وباء كورونا .

وأصبح القضاء على فيروس كورونا يتوقف إلى حد كبير على توفر لقاح آمن، فيما يعتقد الخبراء أنه سيكون جاهزا بحلول أوائل العام المقبل، بعد تجارب واعدة في أكثر من مكان في العالم.

لكن الحصول على لقاح ما هو إلا خطوة الأولى في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ يجب أن يكون اللقاح فعالا بنسبة عالية لدى عدد كبير من السكان، للتأكد من أن الجائحة آخذة في الانحسار فعلا.