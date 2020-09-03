برنامج نسف الدهون السريع برجيم التفاح الاخضر والقرفة 

ليس من السهل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. فهذا يتطلب بذل الكثير من الجهود واتباع حمية صحية لأشهر طويلة. ورغم هذا من الممكن تحقيق هذا الهدف بإضافة برنامج رجيم فعال مؤقت يسرع عملية خسارة الوزن ونحت القوام واستعادة الرشاقة. وفي هذه الحالة ينصح مثلاً بتطبيق برنامج حمية التفاح الاخضر والليمون الصيفية. فهي تساهم في نسف الدهون في ايام قليلة.



طريقة الرجيم



يمكن تسهيل عملية نسف الدهون من خلال تطبيق برنامج رجيم التفاح الاخضر والقرفة. فمن المعروف أن هذا النوع من الفاكهة يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تساعد على محاربة الوزن الزائد بشكل فعال جداً بحسب ما اشار اليه الكثير من الدراسات العالمية القديمة والحديثة. ولهذا يمكن هذا الرجيم ان يساهم في انقاص الوزن الزائد بما لا يقل عن 4 الى 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد.

الفطور. كوبان من ماء الشرب، كوب شاي او قهوة او حليب من دون سكر، ملعقة طعام من العسل مع رشة قرفة، قطعة من التوست المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم. كما يمكن تناول حبة تفاح مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من شوربة خضار مطهوة من دون مواد دهنية او دسمة، ثمرة تفاح اخضر مع حصة من اي فاكهة موسمية اخرى.

العشاء. كوب من عصير التفاح الاخضر مع الليمون والقرفة، طبق سلطة خضار او كوب حساء صحي مع قطعة فيليه سمك مشوي من دون اي مواد دهنية.



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فوائد الرجيم



يساعد هذا الرجيم على انقاص الوزن ونسف الدهون بسرعة قياسية. لكن الافضل عدم اتباعه لأكثر من اسبوع واحد من اجل منع حدوث اي نقص في الفيتامينات والمغذيات الاساسية الاخرى، علماً انه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

- يحتوي التفاح الاخضر على نسبة مرتفعة من الالياف. وهذا يعني ان تناوله يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يحتوي هذا النوع من الفاكهة على البوليفينولات التي تعمل على اعادة التوزان الى البيئة المعوية وعلى منع نمو الجراثيم الضارة وعلى الحد من تراكم الدهون وخصوصاً في مناطق الخاصرتين والارداف والفخذين والذراعين.

- يعتبر مصدراً مهماً للكثير من مضادات الاكسدة مثل الكيرستين الذي يمنع تراكم الدهون في الاوعية الدموية وتصلب الشرايين وامراض القلب التي تشكل خطراً فعلياً على الحياة.

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- يتمع هذا النوع من الفاكهة بالكثير من الخصائص التي تحمي من بعض انواع السرطان والعدوات الفيروسية وخصوصاً في المواسم الانتقالية. ولهذا يعتبر تناوله مفيداً في ظل انتشار موجة فيروس كورونا المستجد او كوفيد -19.

- يعتبر مصدراً مهماً للكثير من العناصر الغذائية الضرورية لأداء الجسم وظائفه بطريقة صحيحة ومنها البوتاسيوم والحديد والمغنيزيوم والزنك والنحاس والسيليكون.

- يساهم في تقوية العضلات بفضل غناه بحمض الاورسوليك.

- يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية حيث لا يتخطى عددها في كل 100غ الـ57. لكن لا ينصح بتناوله في ساعة متأخرة من الليل لأنه يحتوي على الكثير من السكريات البسيطة. ومن الافضل تناوله خلال النهار وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات وضمن نظام غذائي صحي يساعد على نسف الدهون وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة في اسبوع واحد.

