شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا تحددان موعد إنتاج لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 بدأت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19 في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، الخميس، إنهما بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم. Advertisements ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها سانوفي في إنتاج لقاح الأنفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين. وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 86 ألفا وعطلت النشاط الاقتصادي. وقالت سانوفي وجلاكسو إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر 2020، وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021

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