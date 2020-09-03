الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 63 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 67,821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وقالت الوزارة الإماراتية، في بيان، إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 72,154 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 62,668 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.