تجنب وضع الهاتف في جيبك لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 26 ثانية

أكدت العديد من الدراسات، أن الموجات الكهرومغناطيسية التي يصدرها الهاتف المحمول، قد تشكل خطرا جسيما على صحة الإنسان، فقد تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، وسرطان الدماغ، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أعلن الطبيب الروسي فلاديسلاف محمد أنه يُعتقد أن استخدام الهواتف غير صحي. على سبيل المثال، يشير بعض الأطباء إلى أن حمل الهاتف في الجيب قد يؤثر على الجهاز التناسلي.

وقال الخبير “في هذه المناسبة، تم إجراء عدد كبير من الدراسات ذات النتائج المتضاربة، ومع ذلك، لم يتم الحصول على بيانات مقنعة. النصيحة العامة لا تزال صالحة – يجب على الشخص، قدر الإمكان، تقليل وقت اتصال الجسم بهاتف محمول”.

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هناك نظرية مفادها أن جسمنا هو جهاز كهرومغناطيسي مثل الهاتف. كل خلية في مجرى حياتها تخلق مجالًا كهرومغناطيسيًا حول نفسها، والتفاعل مع مجال مغناطيسي آخر يمكن أن يشوه المظهر الجانبي الأساسي، وبالتالي يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية، وفقا له.

وأشار في مقابلة مع “برايم”: “ومع ذلك، تم إجراء عدد كبير نسبيًا من الدراسات حول تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على البشر، والتي أظهرت أن وجود التأثير ليس دائمًا موجودًا، وإذا كان موجودا، فهو ليس دائمًا سلبيا”.

ومن النصائح لتجنب مخاطر الموبايل، عدم وضع الموبايل في جيوب السروال، ويفضل الاحتفاظ به في حقيبة اليد. الحرص على عدم استخدام الموبايل في الأماكن المغلقة، حيث تنطلق منه إشعاعات أكثر من الطبيعي، ليكون على اتصال مع الشبكة، ما يؤثر على الصحة العامة، ولا سيما الصحة الجنسية. مراعاة عدم استخدام الموبايل لفترات طويلة. استخدم السماعات الخارجية، لتقليل من فرص التعرض للموجات الصادرة على الموبايل.