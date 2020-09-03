شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فريقًا من علماء الهند وأمريكا فى عمل مشترك للتصدى لهجمات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ أحد عشر فريقًا من العلماء الهنود والأمريكيين قريبًا البحث بشكل مشترك عن حلول COVID-19 "خارج الصندوق"، ووفقا لما ذكرته صحيفة time now news الهندية سيكون عمل الفريق البحثى العثور على حلول خارج الصندوق تتراوح من الاختبارات التشخيصية المبكرة الجديدة، والعلاج المضاده للفيروسات ، وإعادة استخدام الأدوية، وأبحاث أجهزة التنفس الصناعى وآلات التطهير، وتتبع أعراض فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير تم اختيار الفرق لاتخاذ هذه المبادرات من خلال عملية مراجعة ثنائية وطنية صارمة في أبريل 2020 الصادرة عن صندوق الهبات العلمية والتكنولوجية الأمريكية الهندية (USISTEF)"، وفقًا للإصدار أعلن USISTEF عن الجوائز لأحد عشر فريقًا ثنائيًا يقترحون أفكارًا مبتكرة ومبتكرة لمواجهة تحدي كورونا تم إنشاء USISTEF من قبل حكومة الهند (من خلال وزارة العلوم والتكنولوجيا) وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية (من خلال وزارة الخارجية) لتعزيز الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى الابتكار وريادة الأعمال من خلال تطبيق العلم والتكنولوجيا.

وستعمل فرق ريادة الأعمال المشتركة بين الولايات المتحدة والهند فى مجال العلوم والتكنولوجيا على المبادرات التى تتناول تطوير وتنفيذ تقنيات وأدوات وأنظمة جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بـ COVID-19 بما فى ذلك المراقبة والتشخيص والصحة والسلامة والتوعية العامة والمعلومات .

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جاء في البيان أنه تماشياً مع مهمتها ورؤيتها ، أعلنت USISTEF دعوة لتقديم مقترحات ضمن فئة COVID-19 Ignition Grants بقصد دعم مبادرات ريادة الأعمال المشتركة الواعدة بين الولايات المتحدة والهند في مجال العلوم والتكنولوجيا لمواجهة تحدي COVID-19.

وقال البيان، "تتمثل مهمة صندوق الهبات للعلوم والتكنولوجيا للولايات المتحدة والهند في دعم وتعزيز البحث والتطوير التطبيقي المشترك لتوليد الصالح العام من خلال تسويق التكنولوجيا المطورة من خلال الشراكات بين الباحثين الأمريكيين والهنود ورجال الأعمال للمساعدة في مكافحة هذا الوباء".