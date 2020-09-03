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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. مصدر خطير لإصابة الألمان بعدوى فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 3 سبتمبر 2020
أصبحت كل إسبانيا حاليا منطقة عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للألمان، بعدما أضاف مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا جزر كنارى لقائمة بؤر فيروس كورونا الأربعاء.
وتحظى إسبانيا بشعبية كبيرة بين السياح الألمان، مما يجعل صناعة السياحة فيها تعتمد بشكل كبير على الأموال التي ينفقونها هناك.
ومن المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على العديد من المصطافين الألمان لأن الفصل الدراسي لم يبدأ بعد في العديد من الولايات الألمانية، مما يعني أن العديد من العائلات ربما لم تعد بعد من عطلاتها الصيفية.
وتم وضع تحذير من السفر إلى باقي أنحاء البلاد في منتصف شهر أغسطس، مما أدى إلى تعقيد خطط السفر بالنسبة للكثيرين ووضع صناعة السياحة في إسبانيا على حافة الهاوية.
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