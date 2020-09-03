كورونا حول العالم.. الموجة الثانية تضرب تركيا وارتفاع وفيات الهند

ارتفع عدد إصابات كورونا حول العالم ليبلغ، الخميس، 26 مليونا و182 ألفا و808 إصابات، وفقا لأحدث الإحصائيات حول الفيروس المستجد.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى 867 ألف وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 18 مليونا و446 ألفا و968 حالة شفاء.





6ملايين إصابة أمريكا

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 إلى 6 ملايين إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 184083.





أزمة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 46934 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشي بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.





ارتفاع وفيات الهند

سجلت الهند 83 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 1043 وفاة، حسبما أفادت السلطات الصحية المحلية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و853 ألفا و407 إصابات إلى جانب 67 ألفا و376 وفاة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1311 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166 .

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات ليصل الإجمالي إلى 9321.





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18 يوما دون إصابات محلية في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس ،إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر أيلول ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة أن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.





وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 12 من 19 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





5000 إصابة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.





طفرة ثانية في تركيا

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.

وقفزت الوفيات بسبب كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة في أنحاء البلاد كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة لتصل إلى معدلات منتصف يونيو حزيران عند 1600 حالة تقريبا.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 زاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1596 حالة ليصل الإجمالي إلى 273301، في حين زاد عدد الوفيات 45 حالة ليصل الإجمالي إلى 6462 .

وطبقا للبيانات بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 246876.



