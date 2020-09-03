شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا «المايونيز» غير صحي؟.. طبيب يوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر طبيب من خطورة تناول المايونيز على الجسم، مُشيرًا إلى أنه من الوجبات الغير صحية.

وأوضح الطبيب عبدالله الذيابي عبر حسابه الشخص بموقع تويتر، أنالزيت وصفار البيض هما المكونان الأساسيان للمايونيز، لذلك يحتوي المايونيز على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون وأيضاً كميات مرتفعة من الملح.

وبحسب تقارير سابقة، فإن الكوب الواحد من المايونيز يحتوي على 1400 سعر حرارى، بالإضافة إلى 24 جرامًا من الدهون المشبعة، و160 جراما من الدهون، وهو ما يجعله طعاما غير صحي على الإطلاق، كما يحتوي المايونيز على نسبة كبيرة من الصوديوم، والذي يتسبب في رفع ضغط الدم، كما قد يحتوي على بكتيريا “السالمونيلا” التي تؤدي الإصابة بها إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، فضلا على الشعور بألم البطن، المصحوب بالإسهال أو الإمساك.