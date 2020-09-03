أطفال الدول الثرية الأكثر بدانة عالميا.. وتركيا الأسوأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الخميس، من أن عددا كبيرا للغاية من الأطفال في دول العالم الأكثر ثراء يفتقرون إلى مهارات الرياضيات والقراءة الأساسية، فيما تصدرت تركيا القائمة.



ويصنف التقرير 41 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بصحة الأطفال ومهاراتهم وسعادتهم؛ إذ تبين أنهم يعانون من سوء الحالة العقلية والبدانة.

وجاءت الدنمارك وهولندا والنرويج في أعلى القائمة. وتم تصنيف بلغاريا وتشيلي والولايات المتحدة أسوأ أماكن بالنسبة للأطفال بين الدول مرتفعة الدخل.

وبحسب تقرير اليونيسف فإن نحو 20% من الأطفال لا تتوفر لديهم درجة عالية من الرضا عن الحياة في معظم البلدان الغنية.

أما تركيا فهي الأسوأ، حيث أن 53% فقط من الأطفال يتمتعون بدرجة عالية من الرضا عن الحياة، تليها اليابان وبريطانيا.

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وسجلت ليتوانيا أعلى معدل من انتحار المراهقين، تلتها نيوزيلندا وإستونيا.

وفيما يتعلق بالصحة البدنية، هناك واحد من ثلاثة أطفال، بدناء أو لديهم زيادة في الوزن، وترتفع تلك المعدلات في جنوب أوروبا بشكل حاد.

اليونيسف أوضحت كذلك أن حوالي 40% من الأطفال في البلدان الغنية يفتقرون إلى مهارات القراءة والرياضيات الأساسية مع وصولهم لسن 15 عاما، بينما يعتبر الأطفال في بلغاريا ورومانيا وتشيلي الأقل كفاءة.

وبينما يستخدم التقرير بيانات من قبل جائحة فيروس كورونا، فإنه يحذر من أن الأزمة تشكل تهديدا كبيرا لرفاهية الأطفال.