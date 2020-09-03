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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة عليك تجنبها إذا كنت تعانى من خمول بالغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الغدة الدرقية هي حالة خطيرة تحدث عندما تعمل الغدد الدرقية بشكل غير طبيعي، ويعتقد معظمنا أن الغدة الدرقية واحدة، وهناك نوعان من الغدة الدرقية وهما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، حيث يكون قصور الغدة الدرقية شائعًا للغاية بين الاثنين.
أطعمة يجب أن يتجنبها مرضى قصور الغدة الدرقية منتجات فول الصويايعتبر فول الصويا صحيًا جدًا لاحتوائه على كميات عالية من البروتين، ولكن المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يجب ألا يستهلكوا فول الصويا ومنتجاته بما في ذلك التوفو وحليب الصويا وقطع الصويا وما إلى ذلك.
والسبب وراء ذلك هو أن فول الصويا يحتوي على هرمون الاستروجين النباتي، وتؤدي زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم إلى اختلال توازن الغدة الدرقية حيث أنه يؤثر على وظائف الغدة الدرقية.
بذور الكتانبذور الكتان مفيدة جدًا للصحة لأنها تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق التحكم في الكوليسترول.
ومع ذلك ، فإن تناول كميات كبيرة من بذور الكتان يمكن أن يكون ضارًا لمرضى الغدة الدرقية، ويجب على مرضى الغدة الدرقية تجنب الإفراط في تناول بذور الكتان أو زيت بذور الكتان، وذلك لأن بذور الكتان تحتوي على مادة السيانوجين التي يعتبر تناولها الزائد ضارًا للغاية.
أيضا ، بذور الكتان هي أيضا من أمراض الغدة الدرقية مثل الخضروات الصليبية التي قد يصاب مرضى الغدة الدرقية بتضخم الغدة الدرقية.
فراولة و خوخجميع الفواكه صحية بما في ذلك الفراولة والخوخ، ولكن إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فعليك تجنب هاتين الثمار على وجه الخصوص، والسبب وراء ذلك هو أن كلا الثمار تمنع أيضًا امتصاص الحديد في الجسم وتثبط وظيفة الغدة الدرقية.
وبصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تتناول أدوية الغدة الدرقية ، يمكن لهذه الفاكهة أيضًا أن تقلل من تأثيرها ولن تتمكن الأدوية من توفير الفوائد، لذلك يجب على مرضى الغدة الدرقية عدم تناولها أيضًا.
الشاي والقهوةيمكن أن يكون استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ضارًا أيضًا لمرضى الغدة الدرقية، حيث يحتوي كل من الشاي والقهوة على مادة الكافيين، لذا يجب تقليل تناولهما، فيمكن تناول كمية صغيرة من الكافيين ، لكن تجنب بشدة الجرعات العالية. لأن الاستهلاك الزائد للشاي والقهوة أيضًا إلى مشاكل جسدية وعقلية أخرى، وبالتالي ، من الأفضل الحد من تناولهم وتكون بصحة جيدة.
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