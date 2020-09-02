وزير الصحة التركي: حفلات الزفاف أدخلتنا الموجة الثانية من كورونا

الخليج 365الخميس 2020/9/3 12:43 ص بتوقيت أبوظبي
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.
وقفزت الوفيات في تركيا بسبب كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/ أيار عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة في أنحاء البلاد.
كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة لتصل إلى معدلات منتصف يونيو/ حزيران عند 1600 حالة تقريبا.
وعاودت أنقرة فتح الاقتصاد ورفعت القيود التي كانت مفروضة على أنشطة عطلات نهاية الأسبوع وعلى بعض الفئات العمرية أوائل يونيو/ حزيران.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 زاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1596 حالة ليصل الإجمالي إلى 273301، في حين زاد عدد الوفيات 45 حالة ليصل الإجمالي إلى 6462.
وطبقا للبيانات بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 246876.
وقال قوجة، في تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع الفريق العلمي المكلف بمتابعة الوباء، إن العاصمة أنقرة شهدت أعلى معدل زيادة في حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة، إذ وصل إلى ضعف عدد الحالات التي شهدتها إسطنبول التي كانت في السابق بؤرة تفشي الوباء في تركيا.
ومضى يقول "نمر بثاني ذروة من الموجة الأولى لفيروس كورونا. الإهمال في حفلات الزفاف والمناسبات الدينية في عطلات نهاية الأسبوع، كل ذلك أوصلنا إلى هذه النقطة". لكنه استدرك إلى القول إن فرض إجراءات العزل العام لكبح تفشي الفيروس ليس على جدول أعمال الحكومة الآن.
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