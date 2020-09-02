شكرا لقرائتكم خبر عن «شكوتِك».. منصة مشتركة بين «الإعلام» و«قومي المرأة» لبحث شكاوى العنف ضد النساء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على موقع «فيسبوك» تفاصيل البرتوكول مع المجلس القومي للمراة، الذي يتيح التعاون المشترك بين المجلس والوزارة تحت عنوان «شكوتِك» وهي منصة مشتركة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة.
ومنصة تهدف إلى حصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال إرسال الشكاوى على البريد الإلكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب (01555558756) علماً بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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