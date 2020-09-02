شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء هنود يطورون اختبارا جديدا لقياس المناعة عند مرضى كورونا والمتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر أطباء هنود اختبارًا جديدًا وبسيطًا داخل الأنبوب لتقييم الاستجابات المناعية المحددة للخلايا التائية للتحفيز بواسطة فيروس كورونا الجديد، يهدف الاختبار الجديد إلى تقييم المناعة الخلوية، والتي يمكن أن تكمل المسح المصلي وتساعد في وضع إطار لبرنامج التطعيم المعقول، تظهر البيانات المتوفرة حاليًا أن المناعة تلعب دورًا مهمًا في استجابة الجسم لعدوى فيروس كورونا، وقال الأطباء إنهم في عملية التقدم للحصول على براءة اختراع لهذا الفحص.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ادعى الأطباء المقيمون في بنغالورو أنهم طوروا اختبارًا جديدًا لفحص مناعة الخلايا التائية المحددة لـ COVID-19 ويمكن أن يساعد الاختبار الجديد ، الذي قال الأطباء إنه أول اختبار من نوعه في الهند لتقييم استجابات مناعية معينة للخلايا التائية للتحفيز بواسطة بروتينات كورونا ، على فرز المرضى بشكل أفضل ووضع إطار لبرنامج تطعيم معقول.

يؤثر مرض كوفيد -19 على الناس بطرق مختلفة يعاني معظم المرضى المصابين من أعراض خفيفة ، بينما يحتاج عدد قليل نسبيًا من المرضى إلى رعاية طبية مكثفة. تلعب المناعة دورًا مهمًا في استجابة الجسم لعدوى كورونا، من المفهوم الآن أنه بصرف النظر عن استجابة الجسم المضاد ، يمكن أن تساعد استجابة الخلايا التائية القوية في منح المناعة الوقائية لعدوى COVID-19 تركز معظم الاختبارات على علم الأمصال ، والذي يعتمد على إنتاج الأجسام المضادة بعد الإصابة بعدوى COVID-19. ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص المصابين لا يصابون بأجسام مضادة ، في حين أن مستويات الأجسام المضادة يمكن أن تنخفض بشكل ملحوظ بعد 6-8 أسابيع من الإصابة.

لا يوجد اختبار بسيط جاهز للاستخدام للمناعة الخلوية يمكن أن يكمل أدوات التشخيص والإنذار في الاستخدام السريري.

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وأكد الباحثين أنه يمكن إجراء هذا الاختبار بعينة صغيرة من الدم الكامل ويمكن الحصول على النتائج في غضون 24 ساعة ، عن طريق قياس مادة كيميائية تسمى السيتوكينات تشير القراءة الإيجابية إلى مناعة خلوية نوعية جيدة.

وفقًا للأطباء ، تم تحليل عينات الدم من ثلاثة أنماط من الأشخاص المتعافين والمتوسطين والشديد من الإصابة بفيروس كورونا في مختبرات أناند كدراسة تجريبية أولية من قبل فريق شمل عدد كبير من الأطباء وأظهرت النتائج أن الأفراد المتعافين لديهم مستويات عالية من المناعة الخلوية مقارنة بالمرضى في المستشفى.

تشمل فوائد واستخدامات الاختبار وفقًا للخبراء ما يلي:

لاستكمال المسوحات المصلية: لا يتم إنتاج استجابات الأجسام المضادة من قبل جميع المرضى الذين يصابون بـ COVID-19 ولا تستمر لأكثر من 8 أسابيع في معظم الأشخاص سيؤدي استخدام الاختبارات المصلية وحدها للفحص إلى التقليل من عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة فيروسية محددة. يمكن أن يكمل هذا الاختبار المسوحات المصلية ويوفر صورة أفضل لانتشار المرض والمناعة المتبقية.

لفرز المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 بناءً على التشخيص: ترتبط استجابات الخلايا التائية القوية السامة للخلايا بدورة سريرية أكثر اعتدالًا يمكن تقييم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وفرزهم على أساس المناعة الخلوية - ترتبط الاستجابات القوية المستخرجة بتحسين التعافي.

اختبار مصاحب لبرنامج لقاح: يجب إعطاء الأولوية للقاحات لمجموعة ضعيفة من الناس في البداية. يمكن فرز المرضى الذين يعانون من سلبية الأجسام المضادة ولديهم مناعة خلوية منخفضة لتلقي اللقاح في وقت مبكر.