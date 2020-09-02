انتبه لسلامة عينيك.. الاحمرار ينذر بأمراض خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن احمرار العين يعد علامة تحذيرية للعديد من الأمراض؛ حيث إنه قد يرجع إلى استجابات تحسسية لملتحمة العين تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات مثلاً.

كما قد ينذر احمرار العين بالإصابة بأمراض خطيرة مثل جروح القرنية أو التهابات القزحية.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار احمرار العين لمدة طويلة أو إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل ألم في العين من الداخل أو ضعف البصر أو تغيّر موضع حدقة العين من جانب واحد.

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وتؤكد الرابطة الألمانية أيضاً على الوالدين بإجراء فحص لعين ‫الطفل قبل عامه الثالث من أجل علاج ضعف العين في الوقت المناسب.

‫إذ يتعين على البالغين إجراء فحص للعين من حيث الإصابة بالمياه الزرقاء ‫بدءا من عمر أربعين عاما، ومن حيث الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالسن ‫بدءا من عمر ستين عاما الذي يتسبب في انخفاض حدة البصر لإحدى أو كلتا ‫العينين.

أما الأشخاص الذين يعانون من قِصر النظر ويستعينون بنظارات ذات قياس ‫يزيد على سالب 3 ديوبترات (وحدة لقياس الطاقة البصرية)، فيتعين عليهم زيارة طبيب العيون مرة كل عام، ‫نظرا لارتفاع خطر انفصال الشبكية لديهم.