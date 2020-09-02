شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات عن السمنة والبدانة يجب عدم تصديقها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتبر البدانة إحدى المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في وقتنا الحاضر، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن حلول لتخفيض الوزن عبر البحث على الإنترنت، وهذا يعرضهم للمعلومات المغلوطة والأساطير التي لا تمت للواقع بصلة.

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، قائمة بأهم الأساطير والخرافات المتعلقة بالبدانة على النحو التالي:

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فقدان الوزن يمكن أن يقضي على مشكلة البدانة

صحيح أن فقدان الوزن يلعب دورًا مهمًا في التغلب على مشكلة السمنة. إلا أن السمنة يمكن أن تعود مرة أخرى بمجرد أن يتخلى المرء عن نظامه الغذائي وممارسة الرياضة. ومن ثم فمن المهم اتباع نظام خسارة وزن متسق ومتوازن يمكن للمرء اتباعه طوال حياته.

السبب الجذري للبدانة هو أسلوب الحياة السيء

البدانة تنتج عن عدة عوامل، ولا يمكن إلقاء اللوم دائمًا على نمط الحياة. فبحسب الخبراء فإن عوامل عديدة تساهم في البدانة مثل الوراثة والهرمونات والأدوية، لذا من الخطأ اعتبار نمط الحياة السيء السبب الجذري للبدانة.

الإفراط في تناول الفاكهة والخضار يساعد على التغلب على البدانة

وفقاً لخبراء التغذية، فإن مجرد تناول الفواكه والخضروات قد لا يعزز فقدان الوزن. من المهم اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين وليس عالي الكربوهيدرات.

قد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى زيادة الوزن لاحقًا

معدل إنقاص الوزن يعتمد كليا على معدل الأيض الخاص بك. إذا كان لديك التمثيل الغذائي الجيد، فسوف تقلل الوزن بشكل أسرع ولن تستعيده مرة أخرى في أي وقت في حياتك.