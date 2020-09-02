أزمة عالمية وراء تجويع 2.6 مليون إنسان في هذه الدولة

قالت مالاوي، الأربعاء، إن المخاطر المتعلقة بالطقس بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا ستجعل 15% من السكان في حاجة إلى مساعدات غذائية هذا الموسم.



وخلصت لجنة تقييم المخاطر في مالاوي، التي تضم خبراء من الحكومة وفي مجال الأغذية ووكالات إغاثة، إلى أن أكثر من 2.6 مليون شخص في الدولة البالغ تعدادها 17.7 مليون نسمة لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذاية خلال موسم 2020-2021.

وتتعرض مالاوي على نحو دوري لنقص في الغذاء نتيجة اعتمادها الكبير على الزراعة المعتمدة على الأمطار فضلاً عن زراعة معظم محصول الذرة في مساحات صغيرة من الأراضي بواسطة مزارعين يعيشون على الكفاف.

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وقال وينفورد ماسانجالا، أمين التخطيط الاقتصادي والتنمية، في بيان، إن إجمالي السكان المعرضين للخطر قد زاد 39% عن الموسم الماضي بسبب إدراج الأشخاص المتضررين في المناطق الحضرية.

وأضاف: "الزيادة في عدد السكان المتضررين كان نتيجة للمخاطر المرتبطة بالطقس والتي تتراوح بين الفيضانات ونوبات الجفاف والتوقف المبكر للأمطار التي أثرت على إنتاج المحاصيل خلال الموسم الزراعي 2019-2020".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على مستويات الدخل للفقراء في المناطق الحضرية".