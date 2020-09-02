إنفوجراف.. 9 فوائد للشمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشمام من الفواكه الصيفية المميزة، لطعمه اللذيذ ولفوائده الصحية الكبيرة لجسم الإنسان، والتي تشمل الوقاية من السرطان وتدعيم صحة الجهاز المناعي. تعد ثمرة الشمّام، أو ما يسمى أيضا بالكانتلوب، من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الكثيرة للجسم، ”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي أهم فوائد الشمام.



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