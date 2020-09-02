خبيرة لغة جسد تكشف قدرة كيت ميدلتون على تولي منصب الملكة في بريطانيا

بعد زواجها من الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز منحت كيت ميدلتون لقب "دوقة كامبريدج" وتوسعت واجباتها ومهامها البروتوكولية؛ لأنها تمثل الملكة إليزابيث في كثير من المناسبات والفعاليات في بريطانيا والخارج.

ومع مرور الوقت أصبحت كيت التي أنجبت 3 أطفال من الأمير وليام شخصية ملكية كاملة وستصبح "ملكة مصاحبة" أي زوجة الملك في حال أصبح الأمير وليام ملك بريطانيا باعتبار أنه في الترتيب الثاني الآن بعد والده تشارلز لتولي عرش بريطانيا.

ووفقا لخبراء في شؤون الأسرة الملكية فان الأمير وليام وكيت سيتشاركان نفس المرتبة الملكية إلا أنها لن تتمتع بنفس السلطات السياسية التي ستمنح لزوجها، حيث أعربت خبيرة لغة الجسد المعروفة جودي جيمس عن اعتقادها أن كيت لديها القدرة على تولي منصب ملكي في حال أصبح وليام ملك بريطانيا.

وقالت جيمس:"الحقيقة أن دور كيت في الحياة الملكية ازداد بشكل كبير في السنوات الماضية... واعتقد أنها قادرة على تحويل قدرتها كمحافظ للقانون إلى منفذ للقانون عندما تصبح ملكة..... وهي أيضا قادرة على حماية البروتوكول ويمكنها كذلك أن تلعب دور الوسيط لحل النزاعات داخل العائلة الملكية."

ولفتت إلى أنه منذ انضمامها للعائلة الملكية أصبحت كيت موضع ثقة كبيرة لدى العائلة، معربة عن رأيها بأن دوقة كامبردج قد تكون تسعى بالفعل إلى تطوير دورها في الأسرة الملكية من أجل إعداد نفسها لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبل.

وقالت:" إن الإشارات التي تصدر عن كيت من دون تلفظها بأي كلمات تعكس تزايد مستوى الثقة لديها وتبدو أنها تتحول تدريجيا إلى لعب دور أوسع في الأسرة الملكية... وعلى الرغم من أن الملكة إليزابيث لا تزال قادرة رغم تقدمها في السن إلا أننا أصبحنا نرى أن كيت ستلعب دورا أساسيا داخل العائلة في المستقبل."

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وتابعت: "قد تكون كيت ملكة قوية لكن ذلك يعتمد على الدور الذي ستلعبه وحتى الآن لم ترتكب كيت أخطاء كبيرة في حياتها الملكية...والحقيقة أن أسلوبها وسلوكها ولغة جسدها تعتبر سليمة في الوقت الذي نرى فيه الكثير من الشخصيات الملكية والمشاهير في العالم يتعرضون لانتقادات بشكل منتظم...أنا أرى أن كيت نجحت في تجنب هذه الأشياء."

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