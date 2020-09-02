شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من علماء النفس.. ارتدى هذا اللون فى مقابلات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم علماء النفس أن اختيار ألوان الملابس له دور كبير فى مقابلات العمل، وحسب ديلى ميل البريطانية ، قال لي تشامبرز،عالم النفس إن اللون الأزرق هو خيار شائع ينضح بالهدوء والثقة والسلطة، في حين أن اللون الأرجواني هو أيضًا خيار جيد لمن يريدون المزيد من "الكاريزما"، وأضاف أن الملابس ذات اللون البني من الأفضل تجنبها أو استخدامها "بحذر" لأنها "ليست ظلًاذا تفكير تقدمي ، وتعرض تفضيلًا للقيم التقليدية".

وجدت دراسة استقصائية شملت 2786 موظفًا أن 81 في المائة كانوا يرتدون ملابس زرقاء خلال مقابلة عمل قبل الحصول على دورهم بنجاح، في غضون ذلك انتصر 3 في المائة فقط من العمال البريطانيين في الحصول على وظيفة أحلامهم بعد ارتداء قطعة ملابس بنية اللون.

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قال مستشار علم النفس والرفاهية لي تشامبرزالحقيقة المثيرة للفضول هي أن كل لون له دلالات إيجابية وسلبية، يمكن الاستفادة من هذا عندما تفكر في نوع الدور والصناعة التي تتطلع إلى النجاح فيها ، بالإضافة إلى الشخصية التي تريد الترويج لها.

حيث قال أن الأزرق هو خيار شائع ينضح بالهدوء والثقة والسلطة، يمكن أن يضع أصحاب العمل في مكان يسوده الهدوء ولكنه لا ينقل الديناميكية والإبداع ، خاصة في درجات الألوان الفاتحة، بينما اللون الأرجواني هو لون "الأصالة ، والمكانة ، وعدم المطابقة" ، بحسب عالم النفس ومستشار الرفاهية، وقال: إنها تضفي الثقة والكاريزما والجرأة التي لا تحظى بالترحيب في بعض المهن.