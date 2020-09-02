شكرا لقرائتكم خبر عن "سم نحل العسل" يمكن أن يستخدم فى علاج سرطان الثدى.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت دراسة سريرية أن المركبات الموجودة داخل سم نحل العسل يمكن أن تساعد في معالجة الأشكال العدوانية لسرطان الثدي دون تعريض الخلايا السليمة للخطر، حيث استخدم خبراء من جامعة أستراليا سمًا من 312 نحلة وجدت في بيرث وأستراليا الغربية وأيرلندا وإنجلترا كجزء من البحث.

وحسب ديلى ميل البريطانية، اختبر الفريق آثار السم على أنواع مختلفة من سرطانات الثدي التي لها علاج محدود، ووجدوا أنها تدمر بسرعة الأورام والخلايا السرطانية، قبل هذه الدراسة، لم يقم أحد بمقارنة تأثيرات سم نحل العسل أو أحد مكونات السم المسمى ميليتين على أنواع الخلايا السرطانية والعادية، وتمكن الباحثون من استخلاص الميلتين من السم ، وإعادة تكوينه ، ثم استخدامه لقتل ما يصل إلى 100 في المائة من الخلايا السرطانية دون أن يكون له تأثير على الخلايا الطبيعية.

وجد الفريق الأسترالي أن المنتج الاصطناعي يعكس غالبية التأثيرات المضادة للسرطان لسم نحل العسل، لقد كان قادرًا على تقليل "بشكل انتقائي وسريع" من قابلية الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي بالإضافة إلى الخلايا السرطانية الأخرى.

قالت الباحثة الرئيسية ، الدكتورة سيارا دافي ، إن الميلتين بالتركيزات الصحيحة يمكن استخدامه لتدمير أغشية الخلايا السرطانية تمامًا في غضون 60 دقيقة، كان للمليتين في سم نحل العسل تأثير ملحوظ آخر، في غضون 20 دقيقة ، كان قادرًا على تقليل الرسائل الكيميائية للخلايا السرطانية الضرورية لنمو الخلايا السرطانية وانقسام الخلايا بشكل كبير.

قال دافي: "نظرنا في كيفية تأثير سم نحل العسل والمليتين على مسارات إشارات السرطان، هذه المسارات هي الرسائل الكيميائية الأساسية لنمو الخلايا السرطانية وتكاثرها تم إغلاق مسارات العثور بسرعة باستخدام الميلتين.

أوضح دافي: "قام ميليتين بتعديل الإشارات في خلايا سرطان الثدي عن طريق قمع تنشيط المستقبل الذي يتم التعبير عنه عادةً في سرطان الثدي الثلاثي السلبي".

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اختبر الدكتور دافي أيضًا لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام الميليتين مع أدوية العلاج الكيميائي الحالية لأنه يشكل مسامًا أو ثقوبًا في أغشية خلايا سرطان الثدي ، مما قد يتيح دخول علاجات أخرى إلى الخلية السرطانية لتعزيز موت الخلايا.

وجدنا أنه يمكن استخدام الميليتين مع جزيئات صغيرة أو العلاجات الكيميائية ، مثل الدوسيتاكسيل ، لعلاج أنواع شديدة العدوانية من سرطان الثدي. كان الجمع بين الميلتين والدوسيتاكسيل فعالاً للغاية في الحد من نمو الورم في الفئران.

كجزء من الدراسة ، اضطر دافي وزملاؤه إلى وضع النحل للنوم مع ثاني أكسيد الكربون وإبقائهم على الجليد حتى يمكن سحب السم، في حين أن هناك 20000 نوع من النحل ، أراد الدكتور دافي مقارنة تأثيرات سم نحل العسل في بيرث بمجموعات نحل العسل الأخرى في أيرلندا وإنجلترا ، وكذلك بسم النحل.

قبل هذه الدراسة ، لم يقم أحد بمقارنة تأثيرات سم نحل العسل أو أحد مكونات السم المسمى ميليتين على أنواع الخلايا السرطانية والعادية، وقالت: "وجدت أن نحل العسل الأوروبي في أستراليا وأيرلندا وإنجلترا أنتج تأثيرات متطابقة تقريبًا في سرطان الثدي مقارنة بالخلايا الطبيعية، ومع ذلك ، لم يكن سم النحل قادرًا على تحفيز موت الخلايا حتى بتركيزات عالية جدًا.

نُشر أحد التقارير الأولى عن تأثيرات سم النحل في دورية Nature في عام 1950 ، حيث قلل السم من نمو الأورام في النباتات، ومع ذلك ، قال الدكتور دافي إنه في العقدين الماضيين فقط ازداد الاهتمام بشكل كبير بتأثير سم نحل العسل على أنواع السرطان المختلفة.