إنفوجراف.. أعراض متاعب الحمل

الخليج 365الأربعاء 2020/9/2 08:24 م بتوقيت أبوظبي
رغم الفرحة التي تغمر النساء عند حدوث الحمل، فإن السيدات الحوامل يعانين من بعض المتاعب الصحية مثل الغثيان وعسر الهضم والإرهاق وتساقط الشعر وغيرها من المشكلات المرتبطة بالحمل.
”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، المشاكل التي تتعرض لها المرأة عند حدوث الحمل.
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