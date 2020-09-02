شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أسباب ارتفاع نسبة «الكوليسترول» في الدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، بأن الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم خدعة من شركات الأدوية ولا تسبب تصلب الشرايين.
وأكد الذيابي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن ارتفاع الكولسترول ثبت علمياً أنه يؤدي لتصلب الشرايين، وأبرز أسباب ارتفاعه: السمنة والخمول والوجبات السريعة.
يشار إلى أن دراسات علمية أوضحت أن المستويات المرتفعة من الكولسترول يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب العصيدي، وهو تراكم خطير من كولسترول وترسبات أخرى على جدران الشرايين.
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