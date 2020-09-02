شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة بجامعة جونز هوبكنز تكشف عيوب لقاحى كورونا الصينى والروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت آنا دوربين، باحثة اللقاحات فى جامعة جونز هوبكنز، إن لقاحات فيروس كوروناCOVID-19 التى تم تطويرها فى روسيا والصين، تشترك فى عيب محتمل، فهى تستند إلى فيروس نزلات البرد الشائع الذى تعرض له كثير من الناس، مما يحد من فاعليتها، وفق ما ذكرته Reuters.

وأضافت أن لقاح كانزينو الصينى لقاح CanSino المعتمد للاستخدام العسكرى فى الصين، هو شكل معدل من الفيروسات الغدية من النوع 5، أو Ad5 والتى تسعى الشركة بإجراء محادثات للحصول على موافقة طارئة فى عدة دول قبل استكمال التجارب على نطاق واسع.

وأكدت أن اللقاح الذى طوره معهد Gamaleya فى موسكو، والذى تمت الموافقة عليه فى روسيا فى وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من الاختبارات المحدودة، يعتمد على فيروس الإنفلونزاAd5 ، وفيروس غدى ثانٍ أقل شيوعًا.

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وقالت "إن فيروس الإنفلونزا Ad5 يثير قلقى فقط لأن الكثير من الناس لديهم مناعة، ربما لن تكون فعالة بنسبة 70% قد تكون فعاليته 40% فقط، وهذا أفضل من لا شىء، حتى يأتى شىء آخر.

يُنظر إلى اللقاحات على أنها ضرورية لإنهاء الوباء الذى أودى بحياة أكثر من 845 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

جرب الباحثون اللقاحات القائمة على فيروس الإنفلونزا Ad5 ضد مجموعة متنوعة من العدوى لعقود، لكن لم يتم استخدام أى منها على نطاق واسع، يستخدمون فيروسات غير ضارة "كنواقل" لنقل الجينات من الفيروس المستهدف، إلى الخلايا البشرية، ما يؤدى إلى استجابة مناعية لمحاربة الفيروس الفعلي، لكن العديد من الأشخاص لديهم بالفعل أجسام مضادة ضد فيروس الانفلونزا Ad5، مما قد يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للناقل بدلاً من الاستجابة لفيروس كورونا، مما يجعل هذه اللقاحات أقل فعالية.

وأكدت اختار العديد من الباحثين فيروسات غدية بديلة، واعتمدت جامعة أكسفورد وأسترازينيكا (AZN.L) لقاح فيروس كوروناCOVID-19 الخاص بهما على فيروس غدي للشمبانزي، متجنباً مشكلة Ad5فيروس الانفلونزا، كما يستخدم مرشح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson (JNJ.N) سلالة Ad26، وهي سلالة نادرة نسبيً، وذلك وفقا لما ذكرته Reuters.