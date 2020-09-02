كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - جدول محتوى

ما هي فترات نمو الشعر الطبيعي؟

ما هي التغيرات التي تصيب الشعر بعد الولادة؟

أسباب تساقط الشعر بعد الولادة

كيف يمكن التخلص من الشعر في فترة الحمل؟

نصائح للاعتناء بفروة الرأس أثناء الحمل





خلال فترة الحمل تلاحظ كثير من النساء أن الشعر يصبح أكثر كثافة، كما تتعرض السيدة لتساقط الشعر لعدة أسابيع والتي قد تصل لأشهر بعد الولادة، وهذه التغيرات طبيعية والسبب في ذلك هو أنه مع زيادة مستويات هرمون الأستروجين أثناء فترة الحمل، يتم الحفاظ على الشعر فترة أطول من المعتاد، ولكن بعد الولادة ترجع مستويات الهرمون إلى المستوى الطبيعي، فقد يحدث نتيجة لذلك تساقط مؤقت للشعر، ثم يعود الشعر لحالته الطبيعية بعد حوالي سنة من الولادة.

الدكتور سمير حنتيرة، استشاري طب الأمراض الجلدية، في المستشفى الأميركي بدبي، يوضح بعض التفاصيل لتجد الحوامل إجابات عن التساؤلات التي تخص شعرهن.

الدكتور سمير حنتيرة

ما هي فترات نمو الشعر الطبيعي؟

فترات نمو الشعر

- ينمو الشعر حوالي 4 سم شهرياً لمدة 2-6 سنوات، ثم يأخذ فترة راحة للنمو لمدة تتراوح من 2-3 أشهر.

- ثم يبدأ الشعر بالتساقط تدريجياً وغالباً عند التمشيط أو غسله، ثم تعود دورة النمو الطبيعية مرة أخرى.

- في الدورة الواحدة يكون حوالي 10% من الشعر في حالة الراحة والـ90% في دورة النمو.

- خلال فترة الحمل يصبح أغلبية الشعر في حالة الراحة، كما أنها تستغرق وقتاً أطول وتقل كمية الشعر المتساقط وبالتالي يصبح الشعر أكثر كثافة.

ما هي التغيرات التي تصيب الشعر بعد الولادة؟

ظهور الشعر في أماكن غير مرغوب بها

بعد الولادة تأتي فترة الراحة "السكون" وفيها تتساقط كمية من الشعر أكثر، ويبدأ الشعر الجديد في النمو مرة أخرى لكن الشعر الذي يأخذ في التساقط بعد الحمل يتزامن حدوثه مع النسبة التي تتساقط طبيعياً في الدورة العادية للشعر، وبالتالي تقل كثافة الشعر، ويصبح أقل كثافة مما كان عليه أثناء فترة الحمل.

التغيرات في نمو الشعر لا تحدث فقط للذي على فروة الرأس، وإنما قد تلاحظ بعض السيدات الحوامل تزايداً في نمو الشعر في أماكن مختلفة مثل الذقن، فوق الشفة العليا، على الوجنتين (الخدود)، الذراع، والأرجل، أو قد تلاحظ نمو الشعر في أماكن جديدة لم يكن من المعتاد نمو الشعر بها مثل الثدي أو البطن أو الظهر .

والسبب في ذلك أن هرمونات الحمل وإفراز الكورتيزون المتزايد يسبب هذا النوع من نمو الشعر خلال فترة الحمل، ويقل غالباً بعد حوالي ستة أشهر بعد الحمل.

أسباب تساقط الشعر بعد الولادة

التغيرات الهرمونية سبب أساسي في التساقط

قلة كثافة الشعر بعد الولادة لعدة أسابيع أو أشهر شيء طبيعي، فلا تستخدمي أي علاج لأنه سيعود إلى حالته الطبيعية بعد انقضاء هذه الفترة طالما أنه لا يوجد استمرار دائم للتساقط، أو أن هناك بداية لظهور أماكن للصلع، وعند التساقط بكميات كبيرة فقد يعود ذلك لعدة أسباب منها:

نقص الغذاء: فترة الحمل هي الفترة التي يحتاج فيها الجسم إلى مزيد من التغذية. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب القيء في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل نقصًا في المغذيات. عدم كفاية تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية يؤدي إلى تساقط الشعر أثناء الحمل. كما يساهم نقص الحديد والبروتين والمعادن والفيتامينات تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تناول الفيتامين الزائد سبباً في فقدان الشعر.

الأمراض المرتبطة بالحمل: يمكن أن يتسبب مرض السكري أو الالتهابات الفطرية التي تصيب النساء أثناء الحمل في فقدان الشعر. أيضاً، ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وبعض الأدوية المستخدمة في مكافحة الاكتئاب يزيد من خطر تساقط الشعر. يُوصَى باستشارة الطبيب في مثل هذه الحالات.

التغيرات الهرمونية: التغيرات الهرمونية في الحمل كونها تتداخل مع دورة نمو الشعر العادية، فهي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتغييرات الطارئة على الشعر. قد يؤدي هذا إلى فقدان الشعر في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. ومع ذلك، يعتبر هذا وضعاً مؤقتاً، حيث يتحسن الوضع عقب الولادة.

العوامل الوراثية: أحد أسباب فقدان الشعر هو العوامل الوراثية. إذا عانت الأم أيضاً من تساقط الشعر أثناء الحمل، يزداد خطر إصابة الابنة بهذه المشكلة أثناء فترة الحمل الخاصة بها.

اضطرابات الغدة الدرقية:اضطرابات هرمونات الغدة الدرقية هي أحد أسباب تساقط الشعر أثناء الحمل. يؤثر هذا الهرمون أيضاً على الجهاز الهضمي، والتمثيل الغذائي، والحالة النفسية، وحتى الشعر والأظافر لدى الإنسان. لذلك، قد تسبب اضطرابات الغدة الدرقية تساقط الشعر.

الأمراض النسائية: بعض الأمراض مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات؛ قد يسبب فرط الشعر أو تساقط الشعر.

الأسباب المتعلقة بالتغيرات الهرمونية: قد يتسبب وقف استخدام وسائل منع الحمل في تساقط الشعركما يتسبب الإجهاض في تساقط الشعر.

أمراض فروة الرأس: قد تعاني العديد من النساء خلال مرحلة الحمل من حساسية جلدية، أو مشاكل تؤثرعلى فروة الرأس. كل ذلك يمكن أن يساهم في ترقق الشعرأو تساقطه.

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كيف يمكن التخلص من الشعر في فترة الحمل؟

طرق إزالة الشعر

تزايد نمو الشعر على الوجه، الذراعين، والأرجل أمر طبيعي خلال فترة الحمل، ويعود إلى معدلاته الطبيعة في النمو في خلال ستة أشهر بعد الولادة. يمكن التخلص من هذا الشعر الزائد بالحلاقة أو المِلْقَط، أو أي طريقة أخرى طبيعية بشرط الابتعاد عن أية كريمات مصنعة قد يمتصها جسم المرأة الحامل، وقد تلحق الضرر بجنينها.

نصائح للاعتناء بفروة الرأس أثناء الحمل

الغذاء عامل أساسي لتوازن الشعر

- تناول أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضروات، فهي تعطي الحماية لبصيلات الشعر كما تساعد على نموه.

- عندما يكون مبللاً قومي بتمشيطه بمشط ناعم ليس له سنون مدببة.

- الابتعاد عن استخدام مجفف الشعر الساخن وبدلاً منه استخدام البارد.

- تجنب استخدام تسريحات الشعر التي تشده مثل الجديلة (الضفيرة) أو استخدام وسائل قد تعرضه للضغط والإجهاد.

- يجب عليكِ مراجعة طبيب الأمراض الجلديةقبل الشروع في أخذ أي علاج.