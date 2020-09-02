أخطر شهور الحمل..كل ماتريدين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1- مراحل الحمل الثلاث

2-أكثر الصعوبات التي تواجه الحامل

3-علاج مشاكل الحمل

أصعب شهور الحمل -4

-أخطر شهور الحمل5

الإجهاض يحدث في الشهور الأولى-6

تعد الأشهر الثلاث الأولى من الحمل الأهم والأصعب بالنسبة لوضع الحامل والجنين معاً؛ إذ إنّ معظم نمو وتمايز خلايا الجنين الأساسية تحدث خلال هذه المرحلة، وأي أذى يلحق بالجنين قد يزيد من خطر الإجهاض، كما أنها تعتبر أخطر الشهور نظراً للتغيرات الهرمونية المفاجئة التي تطرأ على جسد المرأة والتي تُسبب لها العديد من الأعراض المزعجة. إضافة إلى خطورة الشهور الثلاث الأخيرة أيضاً حيث من الممكن أن يحدث إجهاض لسبب ما. معنا الدكتور محمد بهاء استشاري طب النساء والولادة للشرح والتوضيح

1-مراحل الحمل الثلاث

الأشهر الثلاث الأولى من الحمل تُعد الأصعب نظراً للتغيرات الهرمونية المفاجئة التي تطرأ على جسد المرأة والتي تُسبب لها العديد من الأعراض المزعجة والإرهاق، وفي الثلث الثالث من الحمل -أيضاً- قد تعود مشاعر التعب والإرهاق إلى المرأة نتيجة الوزن الزائد الذي قد يؤدي لإزعاجها خلال النوم، في حين أن الشهور الثلاث الثانية من الحمل؛ من الرابع إلى السادس أكثر شهور الحمل استقراراً عند معظم النساء، ولا تشكل أي خطورة على حياة الأم والجنين، ويطلق على هذه الشهور "أشهر عسل الحمل

2- أكثرالصعوبات التي تواجه الحامل

غثيان الصباح: يُعد غثيان الصباح من الأعراض الشائعة التي تُواجه نسبةً كبيرةً من النساء خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؛ نتيجة ارتفاع نسبة بعض الهرمون في الجسم كهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية، إذ قد تبدأ مشاعر الغثيان عند بعض النساء عند بلوغ الأسبوع السادس من الحمل، وعادةً ما تختفي هذه الأعراض مع بداية الثلث الثاني من الحمل

تورم القدمين واليدين والوجه، وعادةً ما تظهر أعراض تورم القدمين أو اليدين أو الوجه خلال الثلث الثالث من الحمل، أي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الحمل، وعادةً ما يكون سبب تورم القدمين زيادة إنتاج الجسم للسوائل وذلك لتلبية احتياجات الطفل النامي، وقد يحتفظ الجسم في بعض الأحيان ببعض السوائل، لدورها في المساعدة أثناء عملية الولادة

زيادة السوائل الزائدة بجسم الحامل واحتباسها والتي تشكل 25% من وزن المرأة الحامل، وذلك بسبب الوقوف لفترات طويلة، إتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم، ارتفاع مستوى

ارتفاع مستوى استهلاك الكافيين، حرارة الصيف، التغيرات العاطفية والاكتئاباستهلاك الصوديوم في الجسم

وقد تشعر الحامل ببعض مشاعر القلق واليأس والاستياء ونفاد الصبر، فضلاً عن الحزن المستمر، نتيجة التغيرات الجسدية التي تحدث خلال فترة الحمل، وهنا يُنصَح باستشارة الطبيب، وذلك لأن غالبية النساء اللواتي يواجهن الاكتئاب في الأشهر الأخيرة من الحمل قد تنتقل هذه المشاعر معهنّ إلى ما بعد الولادة

الرغبة المستمرة بالتبول: خاصة خلال الشهر التاسع، وبعد استقرار الطفل في منطقة الحوض وضغطه على منطقة المثانة، فذلك قد يجعل المرأة تواجه الرغبة الدائمة بالتبولانقباضات براك ستون هيكس: وهي مجموعة من الانقباضات التي تشعر بها المرأة خلال الثلث الثالث من الحمل، وتزداد خلال الشهر التاسع، وذلك لأن الرحم خلال هذه الفترة يستعد لعملية الولادة

3-علاج مشاكل الحمل

الحرص على تجنب الوقوف لفترات زمنية طويلة

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ارتداء الأحذية المريحة، والابتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي

تجنب ارتداء الملابس الضيقة، الحرص على ارتداء الجوارب

شرب كميات كافية من السوائل؛ للحفاظ على تدفق الدم، والتقليل من احتباس السوائل

استخدام الكمادات الباردة على المناطق المتورمة في خفض التورم

التقليل من كمية الصوديوم التي تتناولها الحامل، وذلك لأن الأملاح تساعد في زيادة احتباس السوائل

4-أصعب شهور الحمل

تعد الأشهر الثلاث الأولى من الحمل من أصعب شهور الحمل عند معظم النساء، فهي تتميز ببعض الأعراض الصعبة، مثل: الغثيان الصباحي والرغبة الشديدة في القيء، بل قد يتطور الأمر للإصابة بالقيء المتكرر أو المستمر

فقدان الشهية لتناول الطعام، ما يؤدي لخسارة الوزن. الشعور بالإجهاد والإنهاك معظم الوقت، الحاجة إلى التبول المتكرر، خصوصاً في شهور الشتاءالإصابة باضطرابات المزاج، كل هذه الأعراض تعني مرور الأم خلال الشهور الثلاث الأولى من الحمل بفترة صعبة

5-أخطر شهورالحمل

80 بالمائة من الإجهاض يحدث في ثلاثة الأشهر الأولى. كما أثبتت الإحصائيات الطبية، والإجهاض أمر يهدد كل سيدة حامل، لذلك تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن كل ما هو ضار لها خلال فترة الحمل، وفي العادي يكون الإجهاض في أول 20 أسبوعاً من الحمل

ومن أبرز الأعراض والعلامات التي يجب أن تهتم بها كل حامل هي: آلام البطن، الحمى ، آلام الظهر، الشعور بالضعف، تشنجات شديدة ، النزيف المتزايد من خفيف لثقيل

وتتعدد أسباب الإجهاض لكن معظمها يكون بسبب مشكلات جينية للجنين، أما عن الأسباب الأخرى فهي: إصابة الأم بالعدوى، أو بسبب شكوى الحامل من مشكلات طبية مثل السكر أو أمراض الغدة الدرقية أو المشكلات الهرمونية، وعدم استجابة جهاز المناعة لديها، أو الإجهاض المتكرر ومشكلات الرحم، والمعروف أن معدلات الإجهاض تزيد إذا كان سن الحامل فوق 35

6-الإجهاض يحدث في الشهورالأولى

نعم، الأشهر الثلاث الأولى من الحمل تعد من أخطر شهور الحمل في معظم الحالات، فهي الأكثر احتمالية لحدوث الإجهاض التلقائي، فالجنين في هذه الشهور يكون صغير الحجم جداً، والمشيمة في طور النمو، ويمكن لأي مجهود زائد أو تحركات عنيفة أو خاطئة أن تهدد بقاء الجنين داخل الرحم، خصوصاً في حالات الحمل غير المستقر، ولكن حدوث الإجهاض التلقائي يعني غالباً وجود عيوب في تخليق الجنين تمنعه من الاستمرار

وفي الشهور الثلاث الأخيرة من الحمل –أيضاً- وبعد مرور الثلث الثاني من الحمل، تتصاعد متاعب الحمل مرة أخرى لتشمل: صعوبة في الحركة وصعوبة في التنفس أيضاً، نتيجة لنمو الجنين بشكلٍ كبير خلال هذه الشهور، ليصل إلى وزنه الطبيعي عند الولادة، ما يشكل ثقلاً وضغطاً على الأم

من هذه المتاعب الشعور بآلام أسفل الظهر، ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي، الإصابة بعسر الهضم، زيادة الحاجة إلى التبول نتيجة لضغط الجنين على المثانة، الأرق والإصابة بتشنجات الساقينوهذه الصعوبة قد تحمل معها بعض المخاطر وأشهرها: الولادة المبكرة، وما تحمله من مخاطر على الأم والجنين بشكلٍ خاص، زيادة احتمالات الإصابة بمضاعفات الحمل في هذه المرحلة مثل ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل

وفي كل الحالات، تعد المتابعة الدورية المنتظمة للحمل من أهم الضمانات، لتخطي جميع المصاعب والمخاطر المحتملة على كلٍ من الأم والجنين بصورة مرضية