مسؤول روسي يدافع عن لقاح كورونا: "الحل الأمثل"

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، إن اللقاح الروسي "سبوتنيكV" المضاد لعدوى الفيروس التاجي من الأخبار السارة لروسيا والعالم، وهو الحل الأمثل وفق التجارب، بحسب قوله.

يأتي ذلك في أعقاب انتقادات تعرض لها اللقاح الروسي وتشكيك في فعاليته، وقدرته على وقف خطر فيروس كورونا المستجد المنتشر في دول العالم.

وقال "دميترييف"، خلال لقاء على فضائية "TeN" المصرية، إن الدول التي تنتقد روسيا هي أكثر من يهتم بالحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن هناك طلبات من أكثر من 20 دولة بالعالم لاقتناء اللقاح، للحصول على مليار جرعة منه، وأن أكثر طلبات الحصول على لقاح كورونا قادمة من دولة عربية.

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ورصد المسؤول الروسي، وجود "انقسام كبير في كل الدول على الثقة في اللقاح، ولكن هناك دول تثق في اللقاح الروسي بنسبة 100% مثل المكسيك وغيرها".

وشدد على أن اللقاح الروسي هو الأكثر أمانا بالعالم، لافتا إلى أن هناك 40 ألف شخص من روسيا والسعودية والإمارات ومصر تجري تجربة اللقاح عليهم، وأن اللقاح حقق نجاحات عديدة، والتكنولوجيا الخاصة به هي الأفضل في العالم.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تصريح على لسان الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، لكن لم يستوف أي منها شروط المنظمة حتى الآن.



