أبرزها زيادة الخصوبة.. فوائد الاستحمام بالماء البارد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان من النادر أن نسمع عن أشخاص يفضلون الاستحمام بالماء البارد، إلا أننا اليوم نرى أن هذا الاستحمام قد أصبح تحديا، وأطلقه البعض عبر السوشال ميديا، لكن هل هناك فوائد للاستحمام بالماء البارد؟.

سنستعرض في السطور القادمة بعض الفوائد الصحية التي قد يمنحك إياها الماء البارد.

تحسين الدورة الدموية

تعد الدورة الدموية الجيدة أمرا مهما لصحة القلب والأوعية الدموية، فتعمل الدورة الدموية الصحية والنشيطة على إنعاش الجسم خاصةً بعد التمارين الرياضية الشاقة أو العمل.

ومن الطرق السهلة لتحسين الدورة الدموية هو التناوب بين الماء الساخن والبارد أثناء الاستحمام، إذ يتسبب الماء البارد في انتقال الدم إلى جميع الأعضاء، كما يعمل الماء الدافئ على تحريك الدم إلى سطح الجلد.

تخفيف الاكتئاب

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يعاني العديد من الأشخاص من الاكتئاب في بعض الأوقات، ويعد الاستحمام بالماء البارد واحداً من الحلول التي تساعد على التخفيف من الاكتئاب، إذ تشير الأبحاث في قسم علاج الأورام بالإشعاع في كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث إلى أن الاستحمام بالماء البارد يحفز البقعة الزرقاء في الدماغ، وهي المصدر الرئيسي للنورادرينالين، المادة الكيميائية التي تساعد في تخفيف الاكتئاب أو التقليل من اعراضه.

تحافظ على صحة الجلد والشعر

معروف أن الماء الساخن يؤدي إلى جفاف الجلد والشعر، فإذا كنت تعاني من تحسس أو حكة المزعجة أو غمقان في بعض مناطق الجسم، فقط قم بالاستحمام بماء بارد، فهذا سيجعل بشرتك وشعرك يبدوان أكثر صحية ولمعانًا، لأن الماء البارد يعمل على إغلاق مسام الجلد.

تزيد الخصوبة عند الرجال

بينت إحدى الدراسات أن الاستحمام بماء ساخن يعد من الوسائل الفعالة لمنع الحمل، وأكدت على ذلك دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على رجال أخذوا حمامًا ساخنًا لمدة 30 دقيقة كل يومين لمدة 3 أسابيع أصبحوا يعانون من العقم خلال ستة أشهر، وأن بعض الرجال عندما توقفوا عن الاستحمام بالماء الساخن، وبدأو بالاستحمام بالماء البارد ارتفع عدد الحيوانات المنوية لديهم، وتحسنت أيضًا حركة الحيوانات المنوية.