شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أغنى أغنياء العالم.. مؤسس «فيسبوك» يتراجع لصالح مؤسس «تيسلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتزايد أو تتناقص ثروة الأغنياء بالملايين في جميع انحاء العالم، ولكن عند الحديث عن اغنى اغنياء العالم فالزيادة والنقصان يتم النظر لها بالمليارات.

ووفقا لـ«بلومبرج» فقد صعدت ثروة ايلون ماسك مؤسس تيسلا للسيارات والمدير التنفيذي لها حالياً إلى مستوى قياسي، وذلك بعد تقسيم أسهم الشركة وصعود أسهمها بنسبة 500%، لتزداد ثروته وتصبح 115.4 مليار دولار، ليتجاوز بذلك مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك، والذي تقدر ثروته بقيمة 110.8 مليار دولار، ليتراجع مارك إلى المركز الرابع في قائمة اغنى اغنياء العالم لصالح إيلون ماسك الذي أصبح ثالث اغنى اغنياء العالم.

ايلون ماسك يبلغ من العمر 49 عاماً، زادت ثروته في الفترة الاخيرة بقيمة 87.8 مليار دولار، ورغم ذلك فالمشوار لا يزال طويلا أمامه لتصل ثروته إلى المتربع على القمة، واغنى اغنياء العالم جيف بيزوس الذي تتجاوز ثروته 200 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تتجاوز قيمتها السوقية حالياً 464 مليار دولار وهى من اكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.