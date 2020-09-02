أعراض تسبق النوبة القلبية الصامتة..لا تتجاهلها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

النوع الصامت من النوبات أو الذبحات الصدرية يعد الأخطر لأنها تحدث دون أي أعراض واضحة ، وتعتبر أكثر شيوعا عند الرجال من النساء.

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن الأزمة القلبية يصاحبها دائما الشعور بألم شديد في الصدر، ما يجعل هذه الفئة تتجاهل أي أعراض أخرى، لكن المثير أن أي شخص معرض لأزمة قلبية دون أن يسبقها أي أعراض على الإطلاق.

طبقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشكل احتشاء عضلة القلب الصامت (SMI) نسبة 50% من الحالات البالغ عددها 100 ألف التي تدخل المستشفى سنويًا.

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وأوضحت الصحيفة أن احتشاء عضلة القلب يكون “صامتا” نظرًا لأنه يفتقر لحدة الأزمات القلبية العادية، مثل؛ ألم بالصدر، ألم طاعن في الذراع، أو تعرق، أو ضيق بالتنفس.

ومع ذلك، تكون احتشاء عضلة القلب متطابقة أعراض النوبة القلبية العادية؛ حيث يتوقف وصول الدم فجأة إلى القلب نتيجة الدهون المتراكمة، مما يتسبب بأضرار في الأنسجة، ويمكن لهذا الضرر أن يكون تراكميًا، ما يؤدي في النهاية لانسداد قاتل.

وقال جيروم مينت، استشاري أمراض القلب، إن احتشاء عضلة القلب الصامت يكون في بعض الأحيان “صامتا حقًا، بدون أعراض على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن المرضى ربما يأتون لعملية روتينية يخضعون بموجبها لفحص بالقلب، فتكشف النتائج وجود أزمة قلبية، حتى ولو قالوا إنهم كانوا يلعبون الجولف 3 مرات بالأسبوع.

ورغم أن الشخص قد لا يشعر بألم في الصدر أو ضيق بالتنفس، لكن هناك أعراض يجب الانتباه إليها، وهي، الإجهاد، شعور بعدم الارتياح، حرقة بالمعدة، الخمول أو صعوبة التنفس، والشعور بالدوار أو الضعف، إيجاد صعوبة حتى في القيام بجهد بسيط.