كورونا حول العالم.. كوريا الشمالية تقتل من يقترب وأمريكا "تُقاطع"

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الانتشار في أغلب دول العالم وسط جهود كبيرة من حكومات ودول العالم للسيطرة عليه والقضاء على تفشيه، حيث ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى مشارف 26 مليون إصابة عالمية.





وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليصل إلى 25 مليونا و905 آلاف و742 إصابة حول العالم.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 861 ألفا و275 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 18 مليونا و197 ألفا و514 حالة شفاء من الفيروس.





رفض أمريكي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى جهود عالمية تهدف إلى توفير وصول عادل للقاحات مضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتباط المشروع بمنظمة الصحة العالمية "الفاسدة".

وتتباحث أكثر من 170 دولة للانضمام إلى مبادرة لإنتاج اللقاح المعروف باسم "كوفاكس"، الذي حظي بتعهدات بقيمة 475 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.

وتم تنظيم هذا الجهد من قبل تحالف اللقاحات (جافي)، وائتلاف ابتكارات الاستعداد للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية.





وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن الولايات المتحدة "لن تقيدها المنظمات متعددة الأطراف المتأثرة بمنظمة الصحة العالمية الفاسدة والصين".

وأضاف "دير": "لن يدخر هذا الرئيس أي نفقات للتأكد من أن أي لقاح جديد يحافظ على المعيار الذهبي لإدارة الغذاء والدواء الخاص بنا للسلامة والفعالية، وأن يتم اختباره بدقة وينقذ الأرواح".

وانسحبت إدارة ترامب من منظمة الصحة العالمية في تموز/يوليو، قائلة إن بكين تؤثر بشكل مفرط على المنظمة.





ارتفاع وفيات البرازيل

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل سجلت 42659 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1215 حالة وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596، حسبما أفادت الوزارة، في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.





ثماني إصابات في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى الأول من سبتمبر/أيلول، انخفاضا من عشر حالات قبلها بيوم.

وأكدت اللجنة أن جميع حالات الإصابة الجديدة تشمل مسافرين من الخارج، ليصبح هذا اليوم السابع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

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وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 19 من 34 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الآن 85066 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





ارتفاع في المكسيك

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 6476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 وفاة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 606036 والوفيات إلى 65241.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.





78 ألف و 357 حالة إصابة جديدة في الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 78 ألفا و357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و769 ألفا و523 حالة.





ونقلت شبكة "إن دي تي" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 66 ألفا و333 حالة.

وذكرت أن رئيس وزراء ولاية جوا براموند ساوانت قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

ويشار إلى أن عددا من المسؤولين الهنود أصيبوا بفيروس كورونا، من بينهم وزير الداخلية أميت شاه.





إلى ذلك، أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنود الجيش والشرطة، بإطلاق النار على أي شخص يقترب بمسافة نصف ميل (800 متر) من حدود البلاد مع الصين، بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت إذاعة "آسيا الحرة" إن تعليمات بيونج يانج الجديدة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي.

وأعلنت الشرطة في مدينة هويريونغ التي تقع إلى الشمال من كوريا الشمالية على الحدود مع الصين، إنها "ستقتل أي شخص على هذه المسافة من الحدود، بصرف النظر عن سبب وجوده هناك".

وأرسلت حكومة كوريا الشمالية ذخيرة إلى الشرطة للمساعدة في تنفيذ السياسة الجديدة، موجهة رسالة طمأنة لقواتها بأنه في حال أطلقت النار على أي أحد يقترب من الحدود فإنها لن تتحمل المسؤولية عن قتله، وفق "سكاي نيوز عربية".



