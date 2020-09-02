شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يعيش على الأسطح الخارجية لفترة أطول فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أمريكية جديدة، مع اقتراب نصف الكرة الشمالي من الخريف، أنه قد يتمكن فيروس كورونا من البقاء على الأسطح الخارجية لفترة أطول.ووجد الباحثون أنه في درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة ، يمكن للفيروس ، على سبيل المثال ، أن يظل موجوداً إذا كان بالخارج لمدة أسبوع - ويظل معديًا في ذلك الوقت - بينما قُدر عمره في الصيف بما يتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

كتب الفريق بقيادة يورجن ريتشت ، أستاذ علم الأحياء المجهرية البيطرية في جامعة ولاية كانساس ، في ورقة بحثية غير خاضعة لمراجعة النظراء نُشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv ، أن بقاء الفيروس لفترة طويلة على الأسطح في الخريف يمكن أن "يسهم في تفشي جديد".



كورونا والخريف

وفقا لتقرير الموقع الصينى "SCMP"، كان يعتقد الباحثون سابقا، أن الفيروس سيعيش أيضًا لفترة أطول في الداخل في ظروف أكثر برودة وأقل رطوبة.

وتكيف فيروس كورونا ، المسبب لمرض كوفيد -19 ، بشكل جيد مع البشر، ولكن للبقاء على قيد الحياة خارج عوائلها البشرية - ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي والأسطح الملوثة - يُعتقد أن العامل الممرض يفضل درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة.

بالنسبة للدراسة ، استخدم فريق Richt بيانات المناخ من الغرب الأوسط الأمريكي لإعادة إنشاء مواسم اصطناعية في غرف السلامة الحيوية. تم التحكم في درجة الحرارة عند 13 درجة مئوية ورطوبة نسبية 66 % لفصلي الربيع والخريف ، بينما بقيت في الصيف عند 25 درجة و 70 %.

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ثم تم تطبيق الفيروس على أسطح 12 مادة يتلامس معها الأشخاص كل يوم ، مثل الورق المقوى والخرسانة والمطاط والقفازات وأقنعة N95، وكان الهدف هو معرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للحياة تغيرت مع الموسم.

في وقت سابق من الوباء ، كان المجتمع البحثي يأمل في أن يتباطأ انتشار الفيروس في الصيف ، معتقدين أنه سيكون أقل احتمالا للبقاء في الهواء في الطقس الأكثر دفئا.

لكن عودة ظهور العدوى في العديد من المناطق - لا سيما الولايات المتحدة ، البلد الأكثر تضرراً حيث تم تسجيل ما يقرب من 80 ألف حالة يوميًا في ذروة الصيف - أثار التساؤل عما إذا كان هناك أي تأثير موسمي على الإطلاق.

وقال الباحثون في الورقة إن نتيجة دراسة الغرب الأوسط "تظهر بوضوح أن الفيروس يعيش لفترة أطول في ظروف الربيع / الخريف وليس في ظروف الصيف".

قد يشهد الخريف أيضًا ارتفاعًا في الأمراض المعدية الأخرى مثل الأنفلونزا ، والتي قد تزيد من إرهاق أنظمة الرعاية الصحية، وحذرت الدراسات الحديثة من أنه قد يؤدي أيضًا إلى إصابة المرضى بعدوى متعددة تجعل أعراضهم أسوأ، وتؤكد الدراسة أن فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي قد يحفز ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19

الفريق البحثى، الناس على الحفاظ على "ممارسة النظافة الشخصية الجيدة والتطهير المنتظم للأسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة" لمنع انتشار الفيروس.وتأتي الدراسة في أعقاب تحذير صدر في وقت سابق من هذا الشهر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من احتمال أن يزداد الوضع سوءًا في الخريف.