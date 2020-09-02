شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. ما هى فيروسات المعدة التى يمكن أن تصاب بها الحامل وخطورتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروسات المعدة من المشاكل التي تصيب الأطفال بكثرة وأيضا الحوامل اللاتى يعانين من ضعف في جهاز المناعة خلال هذه الفترة يسمى فيروس المعدة أو "أنفلونزا المعدة" وأيضًا التهاب المعدة والأمعاء، يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من الفيروسات هذا المرض قصير العمر ، للمرأة الحامل، وفقا لتقرير لموقع healthline.

يمكن أن تسبب فيروسات المعدة الكثير من الأعراض المرضية بسرعة كبيرة، لكنها عادة ما تكون خفيفة جدًا وتختفي من تلقاء نفسها، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تسبب الحالات الخطيرة للغاية لفيروس المعدة أثناء الحمل مضاعفات.

أعراض فيروسات المعدة

من المهم الانتباه إلى أي أعراض أثناء الحمل ، بما في ذلك فيروسات المعدة، وذلك لأن بعض الأعراض قد تكون مماثلة لعلامات تدل على دخولك في مرحلة الولادة المبكرة وهى حمى، قشعريرة، غثيان، التقيؤ، تقلصات في المعدة أو ألم، إسهال، حركات الأمعاء المائية، إعياء، صداع الراس، آلام العضلات، ألم أو وجع عام.

أنواع فيروسات المعدة التي قد تصاب بها الحامل:

نوروفيروس (الأكثر شيوعًا خلال الأشهر من نوفمبر إلى أبريل).

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فيروس الروتا (الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال).

العديد من فيروسات المعدة شديدة العدوى ولكنها تنتهي بسرعة يمكن أن تظهر الأعراض في أي مكان من 12 ساعة إلى يومين بعد الإصابة بالفيروس تكون معديًا عندما تبدأ الأعراض في الظهور.

مخاطر الإصابة بفيروس المعدة في الثلث الأخير من الحمل

يمكن أن يتسبب فيروس المعدة في إصابه الحام بالجفاف ويؤدي إلى زيادة نشاط جهاز المناعة يمكن أن تؤدي هذه الآثار الجانبية أحيانًا إلى مضاعفات خطيرة في الحمل والولادة.