صحة ورشاقة

رجيم مجرب لتنحيف الأرداف

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أكثر ما يزعج الكثير من النساء هي الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، ويمكن التخلص منها برجيم سريع لنسف الأرداف ونحت الجسم.

 إليك رجيماً لتنحيف الأرداف والمؤخرة مجرب، ابدئي في تطبيقه بدءاً من الآن.

 

رجيم مجرب لتنحيف الأرداف 

 رجيم مجرب لتنحيف الأرداف

الإفطار


كوب من الجريب فروت

بعد ساعة


قطعة من الجبن القريش + شرائح من الفجل + 1 توست سن.

 

بين الإفطار والغداء
 

كوب من بذور الكتان.

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الغداء

  • اليوم الأول: طبق من السوتيه + شريحة من فيليه الدجاج + طبق سلطة فجل وكرفس.  
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  • اليوم الثاني: 3 ملاعق أرز + 2 شريحة من اللحم المشوي + طبق سلطة فجل وبنجر
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  • اليوم الثالث: 3 شرائح من فيليه السمك المشوي + 3 ملاعق أرز
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  • اليوم الرابع: شريحتان من الكبدة الفيليه + 3 ملاعق أرز.
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  • اليوم الخامس: بطاطس مشوية + شرائح فجل.  
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  • اليوم السادس واليوم السابع: بروكلي مشوي + سوتيه الكوسة + ربع دجاجة مشوية.  
رجيم للتخلص من الأرداف


بين الغداء والعشاء 


ثمرة من الفاكهة.

 

العشاء


كوب زبادي

بين الوجبات يمكن تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل الزنجبيل وبذور الكتان والقرفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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