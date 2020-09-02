الرجال البدناء أكثر عرضة للوفاة بسرطان البروستاتا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 15 دقيقة

من المعروف أن خطر الإصابة بسرطان البروستات يزداد مع زيادة عمر الرجال ، ولكن دراسة جديدة امتدت لأكثر من عشر سنوات أكدت أن هناك عامل اخر بخلاف العمر قد يؤدي لوفاة الرجال بالبروستاتا .

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد، ونشرتها صحيفة “ديلي ميل”، أن الرجال البدناء، أكثر عرضة لخطر الوفاة بسرطان البروستاتا.

وتوصلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص، إلى أن الرجال الذين يخزنون الدهون حول الحجاب الحاجز، يواجهون خطر الوفاة بهذا المرض.

ويتعرض الرجل الذي يبلغ حجم خصره 40 بوصة أو أكثر، لخطوة الوفاة بسرطان البروستاتا بنسبة 35%، من الرجل الذي لا يتجاوز خصره 35 بوصة، وفقا للدراسة.

وقال الباحثون، إن الدهون المخزنة في البطن تعد من أخطر أنواع الدهون، لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا يتداخل مع الوظائف الحيوية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.

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وقدمت الدراسة التي راقبها العلماء لمدة 10 سنوات، في المؤتمر الأوروبي والدولي للسمنة.

ومع ذلك، لم يكتشف الباحثون أي ارتباط واضح بين مؤشر كتلة جسم الرجل، أو نسبة الدهون الإجمالية، وسرطان البروستاتا.

وأصبح هذا السرطان أكثر أشكال المرض شيوعا في المملكة المتحدة، متجاوزا سرطان الثدي الذي كان شائعا بنسبة كبيرة.

وقالت أخصائية الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، والتي قادت الدراسة، أورورا بيريز كورناغو: “وجدنا ارتباطا مهما بين تركيز دهون الجسم حول البطن والخصر، وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا، لكن لا يوجد ارتباط واضح بين إجمالي الدهون في الجسم، وخطر الوفاة بهذا المرض”.

وأضافت: “أن الرسالة الموجهة للرجال هي ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائي صحي، لضمان الحفاظ على وزن صحي ومحيط خصر أقل”.