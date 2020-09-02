شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية تكتشف علاج لسرطان الثدي عن طريق سم النحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة لمعهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية، أن سم نحل العسل يقتل بسرعة خلايا سرطان الثدي شديدة الانتشار.

وجدت الدراسة التي تم نشرها في مجلة Nature Precision Oncology» أنه عندما تم دمج المكون الرئيسي للسم مع أدوية العلاج الكيميائي أثبتت تأثيرا فعالًا للغاية في تقليل نمو الورم في الفئران.

وقالت الدكتورة سيارا دافي الباحثة في معهد هاري بيركنز الأسترالي، إنها تأمل في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير علاج لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، والذي يمثل 10 إلى 15% من جميع سرطانات الثدي والتي لا توجد حاليًا علاجات فعالة سريريًا، أضافت أن سم نحل العسل أثبت فعالية كبيرة في قتل بعض هذه الخلايا السرطانية العدوانية.