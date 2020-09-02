شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وتمارين للعناية بالعيون للحصول على رؤية أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل عام، يضعف البصر مع تقدم العمر ولكن أسلوب الحياة يلعب دورًا مهمًا، فإذا نظرت إلى أجدادك، فإن معظمهم ما زالوا لا يحتاجون إلى نظارات، ويمكنهم رؤية الأشياء وقراءتها باقتدار. من ناحية أخرى ، يرتدي الأطفال هذه الأيام العدسات والنظارات، ويؤثر نمط الحياة بما في ذلك العادات الغذائية وممارسة الرياضة أيضًا على صحة العين، ويجب تناول طعام جيد ونقوم بتمارين العين يوميًا لتعزيز الرؤية وتحسين البصر.

ويعد الإجهاد الرقمي أحد الأسباب الشائعة لمشكلات البصر لدى الأشخاص هذه الأيام، و يستخدم هذا المصطلح لتعريف التعرض المفرط للشاشات الرقمية بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى.

يمكن أن يؤثر الاستخدام طويل المدى على عينيك وقد تعاني من جفاف العين ، وحكة وتهيج العينين ، واحمرار ، ورؤية ضبابية ، وما إلى ذلك ، فإن ممارسة تمارين العين يوميًا من شأنه أن يخفف من عدم الراحة لعينيك ويخفف من الضغط الرقمي، وفقا لموقع " onlymyhealth".



تمارين لتخفيف إجهاد العينهذا التمرين يساعد في تحسين التركيز من خلال الخطوات التالية: تمارين لتخفيف إجهاد العينهذا التمرين يساعد في تحسين التركيز من خلال الخطوات التالية:

اجلس على كرسي بظهر مستقيم.

اجلب إصبعك إلى الأمام واحتفظ به على بعد بضع بوصات.

ركز رؤيتك على الإصبع.

حرك إصبعك ببطء إلى الأمام والخلف دون تغيير التركيز.

لمدة 2-3 ثوان ، انظر بعيدًا عن أي شيء آخر.

الآن ، ركز مرة أخرى على الإصبع.

كرر نفس 3-4 مرات.

التركيز القريب والبعيد

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هذا مشابه تمامًا لتمرين تحويل التركيز مع تغيير بسيط، ومن المفترض أيضًا إجراء هذا التمرين في وضع الجلوس.

اجلب إصبعك أمام العينين على بعد حوالي 10-12 بوصة.

ركز على الإصبع لمدة 15 ثانية.

ابحث عن شيء يبعد مسافة 10-15 قدمًا عنك وركز الآن على هذا الشيء لمدة 15 ثانية أخرى.

الآن ، حوّل تركيزك إلى الإبهام مرة أخرى.

كرر هذا 5 مرات على الأقل.

افعل هذا لمدة 25-30 ثانية.





نصائح لتحسين صحة العينإلى جانب ممارسة تمارين العين ، إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب عليك القيام بها:

احصل على فحص للعين كل عام: يساعد هذا في معرفة ما إذا كان لديك أي مشاكل في العين لأن معظم أمراض العيون لا تظهر عليها أعراض ملحوظة.

ارتدِ نظارات زرقاء فاتحة عند العمل على الشاشات الرقمية والنظارات الشمسية عند الخروج في الشمس، فهذا يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تضر العين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، ففيتامين أ هو بروتين أساسي للعيون. الجزر هو الأفضل للعيون.

ضع العدسات أو النظارات إذا وصفها طبيبك، وقد لا يؤدي ذلك إلى تحسين بصرك ولكنه سيمنعها من الضعف أكثر.