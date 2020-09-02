نصائح وتمارين للعناية بالعيون للحصول على رؤية أفضل

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ويعد الإجهاد الرقمي أحد الأسباب الشائعة لمشكلات البصر لدى الأشخاص هذه الأيام، و يستخدم هذا المصطلح لتعريف التعرض المفرط للشاشات الرقمية بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى.
يمكن أن يؤثر الاستخدام طويل المدى على عينيك وقد تعاني من جفاف العين ، وحكة وتهيج العينين ، واحمرار ، ورؤية ضبابية ، وما إلى ذلك ، فإن ممارسة تمارين العين يوميًا من شأنه أن يخفف من عدم الراحة لعينيك ويخفف من الضغط الرقمي، وفقا لموقع " onlymyhealth".
تمارين لتخفيف إجهاد العينهذا التمرين يساعد في تحسين التركيز من خلال الخطوات التالية:
اجلس على كرسي بظهر مستقيم.
اجلب إصبعك إلى الأمام واحتفظ به على بعد بضع بوصات.
ركز رؤيتك على الإصبع.
حرك إصبعك ببطء إلى الأمام والخلف دون تغيير التركيز.
لمدة 2-3 ثوان ، انظر بعيدًا عن أي شيء آخر.
الآن ، ركز مرة أخرى على الإصبع.
كرر نفس 3-4 مرات.
التركيز القريب والبعيد
هذا مشابه تمامًا لتمرين تحويل التركيز مع تغيير بسيط، ومن المفترض أيضًا إجراء هذا التمرين في وضع الجلوس.
اجلب إصبعك أمام العينين على بعد حوالي 10-12 بوصة.
ركز على الإصبع لمدة 15 ثانية.
ابحث عن شيء يبعد مسافة 10-15 قدمًا عنك وركز الآن على هذا الشيء لمدة 15 ثانية أخرى.
الآن ، حوّل تركيزك إلى الإبهام مرة أخرى.
كرر هذا 5 مرات على الأقل.
افعل هذا لمدة 25-30 ثانية.
نصائح لتحسين صحة العينإلى جانب ممارسة تمارين العين ، إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب عليك القيام بها:
احصل على فحص للعين كل عام: يساعد هذا في معرفة ما إذا كان لديك أي مشاكل في العين لأن معظم أمراض العيون لا تظهر عليها أعراض ملحوظة.
ارتدِ نظارات زرقاء فاتحة عند العمل على الشاشات الرقمية والنظارات الشمسية عند الخروج في الشمس، فهذا يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تضر العين.
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، ففيتامين أ هو بروتين أساسي للعيون. الجزر هو الأفضل للعيون.
ضع العدسات أو النظارات إذا وصفها طبيبك، وقد لا يؤدي ذلك إلى تحسين بصرك ولكنه سيمنعها من الضعف أكثر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.