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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تطرح تحديث جديد للايفون والآيباد الإصدار 13.7 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طرحت آبل منذ قليل تحديث جديد من نظامها iOS 13 وهو التحديث 13.7 وذلك لهواتف الايفون
ومن أبرز المميزات التى تم اضافتها هى اشعارات المخالطة Exposure Notifications وهو نظام تحقق وتحديد للمتعرضين لفيرس كورونا حيث يسهل على السلطات الصحية تتبع جهاز الاتصال بكورونا بدون برنامج خاص حيث أصبح متواجدا فى نظام التشغيل iOS علما بان التحديثات الخاصة للداتا تخضع للتحديثات الخاصة بسلطات الصحة العامة
ويمكن الوصول للتطبيق من Setting ثم اختيار Exposure Notifications يليها Turn On Exposure Notifications و Continue ثم اختيار بلدك سنختار (مصر) لتشغيل البرنامج كما فى الصور ادناه :
ولا تعمل الخدمة حاليا فى مصر حيث وفقا للاشعار أنه لم يتم تشغيلها بعد من قبل هيئة الصحة العامة في بلدك.
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الوضع في مصر
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اصابات
98,939
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تعافي
72,929
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وفيات
5,421
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.