شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حصوات المرارة منها ألم فى البطن يستمر لساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات المرارة عبارة عن أجزاء من مادة صلبة تتشكل في المرارة، والمرارة عضو صغير تحت الكبد تقوم المرارة بتخزين وإطلاق الصفراء، وهو سائل يصنع في الكبد للمساعدة في الهضم تحمل الصفراء أيضًا نفايات مثل الكوليسترول والبيليروبين، والتي يصنعها جسمك عندما تكسر خلايا الدم الحمراء وهذه الأشياء يمكن أن تشكل حصوات في المرارة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض حصوات المرارة.

اعراض حصوات المرارة

اعراض حصوات المرارة عديدة ويمكن أن تتراوح حصوات المرارة من حجم حبة الرمل إلى حجم كرة الجولف قد لا تعرف أنك مصاب بها حتى تسد القناة الصفراوية، مما يسبب الألم الذي يحتاج إلى علاج على الفور.

وهناك أنواع لحصوات المرارة والنوعان الرئيسيان من حصوات المرارة هما:

-حصوات الكوليسترول هذه عادة ما تكون صفراء وخضراء إنها الأكثر شيوعًا، وتشكل 80٪ من حصوات المرارة.

-أحجار الصباغ هذه أصغر وأغمق إنها مصنوعة من البيليروبين.

وإليكم أبرز علامات وأعراض حصوات المرارة

-ألم في الجزء العلوي من البطن، غالبًا على اليمين ، أسفل الضلوع مباشرة

-ألم في كتفك الأيمن أو ظهرك

-معدة مضطربة

-التقيؤ

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-مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، بما في ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة والغازات

راجع طبيبك أو اذهب إلى المستشفى إذا كانت لديك علامات عدوى أو التهاب خطير:

-ألم في البطن يستمر لعدة ساعات

-حمى وقشعريرة

-جلد أو عيون صفراء

-بول داكن وبراز فاتح اللون

الوقاية من اعراض حصوات المرارة

قد تقلل بعض التغييرات في نمط الحياة من خطر الإصابة بحصوات المرارة

-اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والدهون الجيدة ، مثل زيت السمك وزيت الزيتون تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر والدهون غير الصحية.

-مارس التمارين الرياضية بانتظام استهدف 30 دقيقة على الأقل، 5 أيام في الأسبوع.

-تجنب الأنظمة الغذائية التي تجعلك تفقد الكثير من الوزن في وقت قصير.