والدة ميغان ماركل تعيش مع ابنتها وحفيد الملكة اليزابيث في بيتها الجديد

قالت صحيفة بريطانية الاثنين إن الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث الثانية وزوجته الممثلة الأمريكية ميفان ماركل لن يكون بإمكانهما العيش وحدهما مع ابنهما ارشي في المنزل الجديد الذي اشترياه بملغ 14.6 مليون دولار في كاليفورنيا الشهر الماضي إذ إن والدة ميجان ستقيم مع الأسرة بشكل دائم.

ونقلت عن مصادر مقربة من الزوجين أن دوريا راجلاند ستنتقل للعيش مع ابنتها وزوجها وحفيدها الصغير في المنزل الجديد قريبا.

وأشارت إلى أن هاري وميغان قررا تحويل بيت الضيافة التابع للمنزل الفخم الى مقر إقامة لدوريا وأن انتقالها للعيش معهما كان بناء على رغبة الزوجين منذ فترة.

بدورها كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن دوريا ستنتقل للمنزل الجديد بعد رفع القيود المفروضة من قبل الحكومة بسبب تفشي وباء "كورونا".

وقالت:"أكدت مصادر مقربة من الزوجين أنه بعد رفع تلك القيود سينتقل ميغان وهاري بشكل كامل للاقامة في منزلهما الجديد وستكون والدة ميجان ضمن الخطة".

وأضافت:"من المعروف ان والدة ميغان تحب الخصوصية وتتمتع باستقلالية كاملة لأنها اعتادت على مثل هذه الحياة... ولذلك فإنها لن تقيم في المنزل نفسه بل في بيت الضيافة الذي سيتم تحويله لمقر إقامتها الدائم".

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ولفتت الصحيفة إلى أن دوريا البالغة من العمر 63 عاما عملت سابقا في المجال الاجتماعي في القطاع الصحي النفسي بين عامي 2015 و 2018 قبل أن تقرر التخلي عن عملها إثر زواج ابنتها ميجان من الأمير هاري عام 2018.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فان دوريا اختارت العمل أخيراً لإعطاء دروس في كيفية صناعة مجوهرات منزلية وذلك في كلية سانت مونيكا بلوس أنجلوس مقابل حوالي 40 دولاراً في الساعة قبل أن تتوقف تلك الدروس بسبب قيود "كورونا".

ولفتت صحيفة "صن" إلى أن ميغان وهاري يعتبران مقربين جداً من دوريا بعد قضاء أول عيد زواج لهما معها في حين قال الكاتب البريطاني المختص بشؤون الأسرة الملكية اوميد سكوبي:"قرر هاري وميغان قضاء أول عيد زواج لهما مع ودوريا وتناولا الغذاء معها وهي الوجبة الاخيرة لدوريا قبل عودتها من بريطانيا لكاليفورنيا".

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