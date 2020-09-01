شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يحذر من «الغفوة» بعد تناول الطعام مباشرة.. 5 أضرار صحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الغفوة بعد تناول الطعام مباشرة. وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هام.. لاتأخذ غفوة بعد الأكل مباشرة لأنها قد تسبب مشاكل صحية كما يلي: – تزيد ارتجاع المرئ والحموضة.

– تزيد حدوث خفقان القلب.

– نوم متقطع وكثير الكوابيس.

– السمنة.

– الأرق ليلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «استشاري» يحذر من «الغفوة» بعد تناول الطعام مباشرة.. 5 أضرار صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.