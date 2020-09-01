شكرا لقرائتكم خبر عن مريض بفيروس كورونا بالصين يتعافى بعد 100 يوم على أجهزة الإنعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية بالصين، أن مريضا مصابا بفيروس كورونا من الصين غادر المستشفى بعد أطول إقامة على الإطلاق على جهاز دعم الحياة المثير للجدل، بلغت 100 يوم.ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " SCMP"، فقد أمضى الرجل البالغ من العمر 62 عامًا 111 يومًا على جهاز الأكسجين (ECMO) ، أي ما يقرب من ضعف المدة التي قضىها المرضى السابقون. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه خرج من مستشفى في قوانجتشو الأسبوع الماضي.

ونُقل المريض ، الذي كان يعاني من السمنة المفرطة ، إلى المستشفى في أوائل فبراير بسبب صعوبات في التنفس وظهرت عليه علامات قصور في القلب.



خروج مريض بالصين بعد 100 فى العناية

وتعمل آلة ECMO كرئة وقلب اصطناعيين وتقوم بإخراج الدم من الجسم وإثرائه بالأكسجين وإعادة ضخه، وبعد استخدامه في الأصل لإبقاء الأطفال على أجهزة دعم الحياة ، تم استخدامه بشكل متزايد حول العالم لإبقاء البالغين المصابين بأمراض خطيرة على قيد الحياة

لكن فيروس كورونا Covid-19 يجعل من الصعب علاج المرضى بشكل خاص، لأن الالتهابات الخطيرة تزيد من خطر حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه ، والذي لا يمكن علاجه بالعقاقير بسبب خطر تخثر غشاء تبادل الأكسجين في ECMO.

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وقال ليو شيوسونج، أحد الأطباء المشاركين في علاج مرضى قوانجتشو ، لمجلة People’s Daily إن الأطباء لا يمكنهم فعل أي شيء لوقف نزيف المريض وعليهم مراقبته على مدار 24 ساعة في اليوم.

أدت الشعبية المتزايدة لاستخدام ECMO في المستشفيات إلى بعض المخاوف الأخلاقية بشأن التكنولوجيا لأن حوالي نصف المرضى الذين يتلقون العلاج يموتون في النهاية، وجادل بعض النقاد بأن ذلك يطيل من معاناتهم عندما يكون لديهم فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.



مريض بالصين يقضى 100 يوم على الأجهزة

يمكن أن يكون العلاج أيضًا مكلفًا للغاية، ففي العام الماضي في الولايات المتحدة ، تُركت عائلة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا توفي بسبب فشل في الجهاز التنفسي مع فاتورة بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي - مغطاة بالتأمين - لمدة 60 يومًا من العلاج ، وفقًا لموقع Kaiser ومقره واشنطن.

ووفقًا لبعض التقارير الإعلامية ، تمتلك الصين بضع مئات من أجهزة ECMO، لكن الكثير منها لا يستخدم إلا مرة واحدة في العام في المتوسط ​​بسبب التكلفة.

لكن مرضى صينيين آخرين تعافوا أيضًا بعد علاجات طويلة بالـ ECMO. في ووهان ، تعافى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا بعد 62 يومًا من توصيله بالجهاز وحتى خضع لعملية زرع رئة خلال فترة وجوده في المستشفى.