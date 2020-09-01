هذه الأسباب الرئيسية لتساقط الرموش لدى النساء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

تعاني النساء على وجه الخصوص من تساقط الرموش المستمر من دون معرفة السبب الرئيسي للأمر، مما يدفعهن إلى وضع رموش اصطناعية طيلة الوقت، لكنها تبقى غير عملية وغير صحية خاصة إذا لم تكن الرموش مصنعة من الشعر الطبيعي.

وتحلم معظم النساء برموش جميلة وطويلة، وللحصول على مثل هذه الرموش، يجب التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تلفها وتساقطها.

كشف الأطباء 5 أسباب رئيسية تؤدي إلى تساقط الرموش لدى النساء، والتي يجب تلافيها.

نقص الفيتامينات

وفقا للأطباء، فإنه لا يجب اتباع حمية غذائية صارمة دائما، حيث يفقد الجسم الفيتامينات الضرورية له وذلك يؤدي إلى تساقط الرموش. وتحتاج النساء إلى مراقبة نظامهن الغذائي وإدراج الخضار والأسماك والأطعمة الصحية الأخرى في الطعام اليومي.

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أمراض الجلد

يمكن أن تكون الأمراض التي تظهر في منطقة الجفن سببًا خطيرًا لتساقط خصلات الرموش. وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب بشكل مباشر، وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل مؤقت.

اضطراب هرموني

قد تسوء حالة الجلد والشعر نتيجة لاضطراب هرموني. ووفقًا للخبراء، فإن الاضطراب الهرموني يعد مؤقتا ويمكن علاجه، حيث يجب أن يشرف طبيب مختص على الحالة ويوصف العلاج الفعال لذلك.

أداة تقويس أو رفع الرموش

يمكن أن يؤدي استخدامها غير السليم إلى عواقب وخيمة على جودة الرموش. وينصح الخبراء باستخدامها قبل وضع المسكارا، وفق موقع “neboley”.

مسكارا رديئة الجودة

ينهي الخبراء الأسباب بذكر المسكارا الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تساقط الرموش بشكل كبير.