شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني احمرار العين؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن احمرار العين يعد علامة تحذيرية للعديد من الأمراض؛ حيث إنه قد يرجع إلى استجابات تحسسية لملتحمة العين تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات مثلاً.

Advertisements كما قد ينذر احمرار العين بالإصابة بأمراض خطيرة مثل جروح القرنية أو التهابات القزحية. وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار احمرار العين لمدة طويلة أو إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل ألم في العين من الداخل أو ضعف البصر أو تغيّر موضع حدقة العين من جانب واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يعني احمرار العين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.