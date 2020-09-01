فوائد وأضرار عشبة سانت جون.. تعالج الاكتئاب والصداع النصفي

تعد الأعشاب من أنواع العلاج البديل والتي يمكن استخدامها للمساعدة في علاج بعض الأمراض، ومن هذه الأعشاب عشبة سانت جون التي يتم استخدامها لعلاج الاكتئاب والتقليل من أعراض سن اليأس، وغيرها من الأمراض، وفق تقرير نشره موقع "webmd"، وإليكم فوائد عشبة سانت جون والآثار الجانبية الناتجة عن استخدامها.





فوائد عشبة سانت جون

علاج الاكتئاب

أشارت الدراسات إلى أن استخدام عشبة سانت جون قد يساعد على علاج الاكتئاب، ويساعد على تحسين الحالة المزاجية والتقليل من العصبية الزائدة والشعور بالتعب المرتبط بالاكتئاب، إذ إن هذه العشبة تحتوي على بعض مضادات الاكتئاب مثل الفلوكستين، والسيتالوبرام، والسيرترالين مما يقلل من أعراض مرض الاكتئاب، ولكنها لا تكون الخيار الأفضل عند الإصابة بالاكتئاب الشديد، ومن ثم يجب التوجه للطبيب المعالج كما ذكر الموقع.

التخفيف من أعراض سن اليأس

تناول عشبة سانت جون قد يساعد على التقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، ومنها الهبات الساخنة، وأعراض انقطاع الطمث، والتخفيف من التغيرات في الحالة المزاجية التي تصاب بها المرأة في هذه المرحلة المهمة من حياتها.

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التئام الجروح

استخدام نوع من المرهم الذي يحتوي على عشبة سانت جون لمدة أسبوعين ثلاث مرات يوميا، قد يساعد على التئام الجروح والتقليل من تكون الندبات بعد العمليات الجراحية، كما أنها تساعد على التقليل من التهابات الجلد وبعض الحروق الطفيفة، إذ إنها تحتوي على مضادات الفيروسات.

التقليل من الصداع النصفي

الأبحاث أثبتت أن تناول عشبة سانت جون 3 مرات يوميا قد يساعد على تحسين الألم الناتج عن الصداع النصفي، وقد ذكرت هذه الأبحاث أن العشبة لا تقلل من تكرار حدوث الصداع النصفي ولكنها تقلل الألم فقط.





أضرار عشبة سانت جون

قد تتسبب في بعض الآثار الجانبية عند تناولها وهي:

الإسهال.

الشعور بالدوخة.

الأرق.

التحسس الضوئي.

قد تتسبب في انخفاض معدل السكر بالدم.

اضطرابات بالمعدة.

الإصابة بالجفاف في الفم.

الشعور بالوخز بالجسم.

قد تتسبب في الإصابة بالطفح الجلدي.

الشعور بالإرهاق.

قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

تنويه:

من المهم استشارة الطبيب الخاص بك قبل استخدامك عشبة سانت جون لأنها تحتوي على الكثير من الآثار الجانبية التي من الممكن أن تكون غير مناسبة لحالتك الصحية.