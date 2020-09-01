صحة ورشاقة

الصحة الأسترالية تقدم نصائح لتقوية المناعة أثناء الحجر المنزلى لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأسترالية تقدم نصائح لتقوية المناعة أثناء الحجر المنزلى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة الأسترالية مجموعة من الإرشادات الغذائية لتقوية المناعة أثناء فترة العزل المنزلى لمرضى والمخالطين لهم من أفراد الأسرة، وهذه التوصيات نتعرف عليها بالتفصيل، حيث يغطي الدليل الأسترالي للأكل الصحي المجموعات الغذائية الخمس والكميات الموصى بها التي يجب أن تتناولها كل يوم.

healthy-diet-190710

ويشمل الدليل الأسترالي للأكل الصحي لمرضى كورونا وللوقاية بصفة عامة ما يلي:

-الكثير من الخضراوات ، بما في ذلك الأنواع والألوان المختلفة ، والبقوليات / الفاصوليا

-فاكهة

- الحبوب (الحبوب) ، معظمها من الحبوب الكاملة و / أو أصناف عالية من ألياف الحبوب ، مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة وعصيدة من دقيق الذرة والكسكسي والشوفان والكينوا والشعير

-اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات والبذور والبقوليات / الفاصوليا

Advertisements

-اللبن الزبادي والجبن و / أو بدائلها

vegetables-790021_960_720

تشمل عادات الأكل الصحية وفقاً لدليل الطعام الصحي:

-ممارسة النشاط البدني أو واختيار كميات من الأطعمة والمشروبات المغذية لتلبية احتياجاتك من الطاقة

-الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية

-شرب الكثير من الماء

-الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والملح المضاف والسكريات المضافة مثل البسكويت والكعك والمعجنات والفطائر واللحوم المصنعة والبرجر التجاري والبيتزا والأطعمة المقلية ورقائق البطاطس ورقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة السكرية أو اللذيذة

35c2ea8f8a.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأسترالية تقدم نصائح لتقوية المناعة أثناء الحجر المنزلى لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا