شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هل تساعد تحاليل الدم والأشعة فى تشخيص الاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الأمراض الشائعة في الوقت الحالي، ولكن تشخيص الاكتئاب يحتاج لدقة بالغة لذا قد يطلب منك طبيبك اختبارات عديدة من تحاليل الدم والآشعة لاستبعاد الأمراض الخطيرة الأخرى التي قد تسبب أعراضًا مشابهة، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أبرز تحاليل الدم والأشعة تساعد في تشخيص الاكتئاب.

بحسب موقع "webmd في معظم الحالات، سيجري الطبيب فحصًا جسديًا ويطلب فحوصات معملية محددة للتأكد من أن أعراض الاكتئاب لديك لا تتعلق بمرض مثل مرض الغدة الدرقية أو نقص فيتامين د أو مشكلة طبية أخرى فإذا كانت أعراضك مرتبطة بمرض خطير آخر ، فإن علاج هذا المرض قد يساعد أيضًا في تخفيف الاكتئاب.

اختبارات تشخيص الاكتئاب

الاختبار البدني لتشخيص الاكتئاب

الهدف من الفحص البدني هو عادةً استبعاد سبب طبي آخر للاكتئاب عند إجراء الفحص البدني ، قد يركز الطبيب بشكل أساسي على الجهاز العصبي ونظام الغدد الصماء.

سيحاول الطبيب تحديد أي مخاوف صحية كبيرة قد تساهم في ظهور أعراض الاكتئاب السريري على سبيل المثال ، يعتبر قصور الغدة الدرقية - الناجم عن خمول الغدة الدرقية - هو الحالة الطبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بأعراض الاكتئاب.

تشمل اضطرابات الغدد الصماء الأخرى المرتبطة بالاكتئاب فرط نشاط الغدة الدرقية - الناجم عن فرط نشاط الغدة الدرقية - ومرض كوشينج- وهو اضطراب في الغدة الكظرية.

يمكن أن تؤدي العديد من أمراض وإصابات الجهاز العصبي المركزي أيضًا إلى الاكتئاب على سبيل المثال ، قد يترافق الاكتئاب مع أي من الحالات التالية:

-أورام الجهاز العصبي المركزي

-صدمة الرأس

-التصلب المتعدد

-السكتة الدماغية

-مرض الزهري

-سرطانات مختلفة (البنكرياس ، البروستاتا ، الثدي)

-أدوية الكورتيكوستيرويد التي يتناولها الناس لأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الربو ، ترتبط أيضًا بالاكتئاب.

- الأدوية الأخرى ، بما في ذلك المنشطات ومثبطات الشهية التي لا تستلزم وصفة طبية، قد تسبب الاكتئاب عند الانسحاب.

2- تحاليل الدم

يمكن لطبيبك عادةً معرفة ما إذا كنت مصابًا بالاكتئاب عن طريق طرح أسئلة محددة وإجراء فحص بدني ومع ذلك ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات معملية لاستبعاد التشخيصات الأخرى من المرجح أن يقوم طبيبك بإجراء فحوصات الدم للتحقق من الحالات الطبية التي قد تسبب أعراض الاكتئاب.

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سيستخدم اختبارات الدم للتحقق من أشياء مثل فقر الدم والغدة الدرقية أو ربما هرمونات أخرى ، وأحيانًا مستويات الكالسيوم وفيتامين د.

قد يشمل الطبيب اختبارات قياسية أخرى كجزء من الفحص البدني الأولي.

قد يكون من بينها اختبارات الدم للتحقق من الشوارد ووظائف الكبد وفحص السموم ووظائف الكلى نظرًا لأن الكلى والكبد مسؤولان عن التخلص من أدوية الاكتئاب ، فإن ضعف أي من هذين العضوين قد يتسبب في تراكم الأدوية في الجسم.

3- الآشعة

قد تشمل الاختبارات الأخرى في بعض الأحيان:

-الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ لاستبعاد الأمراض الخطيرة مثل ورم الدماغ

-مخطط كهربية القلب (ECG) لتشخيص بعض مشاكل القلب

-مخطط كهربية الدماغ (EEG) لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ

4- اختبارات أسئلة لفحص الاكتئاب

بعد مناقشة حالتك المزاجية والطريقة التي تؤثر بها على حياتك، قد يطرح عليك طبيبك أيضًا أسئلة تستخدم خصيصًا للكشف عن الاكتئاب

أحد الأمثلة على اختبار الفحص هو استبيان من جزأين ثبت أنه موثوق للغاية في تحديد احتمالية الإصابة بالاكتئاب عند إجراء هذا الاختبار، سيُطلب منك الإجابة عن سؤالين:

-خلال الشهر الماضي ، هل أزعجك الشعور بالإحباط أو الاكتئاب أو اليأس؟

-خلال الشهر الماضي، هل أزعجتك القليل من الاهتمام أو المتعة في القيام بالأشياء؟

ستحدد إجابتك على السؤالين ما سيفعله الطبيب بعد ذلك قد يطرح عليك الطبيب أسئلة إضافية للمساعدة في تأكيد تشخيص الاكتئاب أو إذا كانت إجاباتك تشير إلى عدم إصابتك بالاكتئاب ، فقد يراجع الطبيب الأعراض مرة أخرى لمواصلة الجهود للعثور على السبب.

تشير الدراسات إلى أن هذين السؤالين ، خاصة عند استخدامهما مع اختبار آخر كجزء من عملية التقييم، هما أداتان فعالتان للغاية للكشف عن معظم حالات الاكتئاب.

قد يستخدم طبيبك أدوات أخرى لفحص الاكتئاب تقيس وجود وشدة أعراض الاكتئاب. الامثله تشمل:

-استبيان صحة المريض - 9 (PHQ-9) - أداة فحص تشخيصية ذاتية الإدارة من 9 عناصر وشدة بناءً على معايير التشخيص الحالية للاكتئاب الشديد

-مخزون بيك للاكتئاب (BDI) ، - تقرير ذاتي متعدد الخيارات مكون من 21 سؤالًا يقيس شدة أعراض الاكتئاب ومشاعره

-مقياس Zung Self-Rating Depression Scale - مسح قصير يقيس مستوى الاكتئاب.